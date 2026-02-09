Бойко Найденов за убийствата: Обвиняеми няма да има, няма да има и съд

Има масирана атака срещу хора, които не са между живите и не могат да се защитят. Това заяви за БНТ бившият вътрешен министър Емануил Йорданов за случая "Петрохан". Според него ярко впечатление прави "една практика на МВР от години, когато имаме убийство за убитото лице се казва, че е криминално проявено".

"За тези хора се изля помия на килограми и едва ли не се очаква обществото да каже

"на такива хора им е малко да ги убият"

каза още Йорданов.

Бившият шеф на Националната следствена служба Бойко Найденов коментира, че липсата на публичност и становище е голяма. Една седмица хората са останали в някаква каша, разделили са се на два отбора като на футболен мач. Не знаем кога е станало второто убийство или самоубийство, но може би можеше да се предотврати. Ние една седмица потънахме в мъглата и накрая намерихме 6 трупа", каза той.

Йорданов потвърди, че убийството няма аналог у нас и заяви, че трябва човек от най-високо ниво на ръководството да се появи и да обясни на обществото това, което може да се каже.

"На осмия ден започва да се структурира една картина, която изяснява нещата. Тези неща се знаеха още в началото, но те останаха в разследващите. Като че ли

има някаква злоупотреба с понятието "следствена тайна"

Това за мен е недопустимо, започнахме да говорим какви били, а трябваше да положим всички усилия да предотвратим вторите убийства. "Обвиняеми няма да има, няма да има и съд", коментира Найденов.

Според бившия вътрешен министър такъв тип престъпления се разкриват много трудно.

"Разнасят се твърдения за трафик на хора, наркотици.

Ако има такова нещо, защо никой не е заловен?

Всичко си е минавало така спокойно, докато стигнем до трагедията и пак няма никой виновен. Може да очакваме забравата да покрие случая и съвсем други скандали да занимават обществото следващите дни", каза той.

"Ако приемем, че има ръководство на прокуратурата, още на 1 февруари трябваше да излезе и да каже какво се е направило и какво предстои", обяви Бойко Найденов.