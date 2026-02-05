За камерите в АГ кабинети: IP адресите, от които са качени клиповете, са в чужбина

Прокуратурата разкри подробности за АГ кабинетите, от които изтекоха записи. Веднага, след появата на тези съобщения, Софийска районна прокуратура се самосезира за извършено престъпление по Чл. 159, Ал.2 от НК Разпространение на порнографски материали. Това заяви говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев на брифинг пред журналисти.

Незабавно е започнало разследване. Извършени са осем огледа, претърсвания и изземвания на различни адреси на територията на град София, като са приобщени множество доказателства, в това число и видеокамера, компютърни конфигурации, мобилен телефон. Предстои същите да се изследват внимателно.

Разследването е в начален етап, като предстоят разпити на свидетели и евентуално компютърно-техническа експертиза.

Докладвано е полицейско задържане на лице за 24 часа, като към настоящия момент нямаме събрани доказателства за авторство за това конкретно деяние. Установено е, че ай пи адресите, от които са генерирани клиповете и имейл адреса, са локализирани в чужбина. Дадено е указание на разследването да се установи евентуална връзка със случаите в Бургас, има такива подозрения. Има данни, че материали са били качени в платформа с платен достъп.