Домусчиев: Искам да видя дипломите за средно образование на членовете на Лицензионната комисия

Собственикът на Лудогорец - Кирил Домусчиев, използва социалните мрежи, за да сподели разочарованието си от състоянието на терените на елитните клубове. Босът на "орлите" заяви, че клубът със сигурност ще поиска в специална декларация да види дипломите за средно образование на членовете на Лицензионната комисия.

"Уважаеми фенове на футбола, не ми е в стила да коментирам всяка ситуация като моя колега Цветомир Найденов, но с началото на пролетния (зимен) дял на първенството се потвърдиха моите най-лоши прогнози от последното ми интервю в началото на януари в Анталия.

На калните ниви в Монтана и Надежда се игра псевдофутбол, което постави под въпрос претенциите за това, че в България се играе футбол, който прави щастливи феновете, компетентостта на БФС, че се спазва фейърплея и, че някой въобще мисли за здравето на футболистите (за съжаление имаме тежко контузен играч на ЦСКА 1948, който, когато е на терена, вдига нивото Първенството ни).

Виновни са не само колегите и собствениците на футболните клубове, които по-добре да развиват СПА туризъм, кални бани, масажи и други подобни…..

Главните виновници са некомпетентното и неадекватно ръководство на Футболния съюз и неговите комисии.

Със сигурност Лудогорец ще поиска в специална декларация, да види дипломите поне за средно образование на членовете на Лицензионната комисия. Ще искаме и тяхната оставка!!! И на какво основание са одобрили терените на Монтана и Локомотив София?

При положение, че на срещата в началото на януари на Президента Гонзо с клубовете, той пое ангажимента да не сe допускат мачове на подобни терени (вижте инициативата на Гонзо https://bfunion.bg/news/51493/0). Ще поискаме подкрепа от останалите клубове и се надявам да я получим.

Искаме оставка на Лицензионната Комисия, защото явно гледа и одобрява терените от снимков материал от преди 30-40 години?!

Благодаря на всички, които инвестират и развиват футбола в България, а на тези с картофените ниви и със Спа процедурите да сменят попрището и да са успешни в земеделието и в туризма!", написа Домусчиев в социалните мрежи.