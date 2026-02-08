Намериха мъртви Ивайло Калушев, Николай Златев и детето?

Намериха мъртъв Ивайло Калушев в кемпер край Враца при акция на МВР.

По последни даннни трупът в кемпера в близост до Околчица е на Ивайло Калушев. С него във возилото са открити още телата на 23-годишният му близък приятел Николай Златков, както и на 15-годишния Александър, който е изчезнал на 29 януари заедно с Калушев, а баща му Яни Макулев каза, че е спокоен, защото синът му е в безопасност.

Калушев бе издирван за тройното убийство в хижа Петрохан.

Според "Булнюз" сигналът за мъртвите е подаден от местен овчар.

Районът е напълно отцепен. Пътят, който води натам, вече е напълно блокиран от органите на реда.