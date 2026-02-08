IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Намериха мъртви Ивайло Калушев, Николай Златев и детето?

Телата им са открити край Враца

08.02.2026 | 13:56 ч. Обновена: 08.02.2026 | 14:04 ч. 745
Намериха мъртви Ивайло Калушев, Николай Златев и детето?

Намериха мъртъв Ивайло Калушев в кемпер край Враца при акция на МВР.

По последни даннни трупът в кемпера в близост до Околчица е на Ивайло Калушев. С него във возилото са открити още телата на 23-годишният му близък приятел Николай Златков, както и на 15-годишния Александър, който е изчезнал на 29 януари заедно с Калушев, а баща му Яни Макулев каза, че е спокоен, защото синът му е в безопасност. 

Калушев бе издирван за тройното убийство в хижа Петрохан. 

Според "Булнюз" сигналът за мъртвите е подаден от местен овчар.

Районът е напълно отцепен. Пътят, който води натам, вече е напълно блокиран от органите на реда.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ивайло Калушев Петрохан
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem