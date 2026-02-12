IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж е намушкал трима души в „Подуяне“, 21-годишен е починал

15-годишен е с множество прободни рани, а 78-годишна жена е с порезни и прободни рани

12.02.2026 | 09:21 ч. Обновена: 12.02.2026 | 09:29 ч. 25
Снимка: БГНЕС

Мъж е намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“. От Спешна помощ потвърдиха за такъв сигнал и са изпратили три линейки на място. Инцидентът се е разиграл около 5,00 часа сутринта, потвърдиха пред Dnes.bg.

Според информацията 21-годишно момче е починало= 15-годишен е с множество прободни рани, а 78-годишна жена е с порезни и прободни рани на корема и гърдите.

15-годишното момче е откарано към „Пирогов“, а жената – към ИСУЛ, съобщи bTV.

Задържан е 44-годишен мъж, който се предполага, че е баща на децата. Той е с порезна рана на ръката – вероятно се е самонаранил, докато е нанасял ударите.

Очаквайте подробности. 

мъж намушка трима единият е починал
