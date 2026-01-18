IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 66

Намушкаха смъртоносно българин в Кипър

Всичко е започнало от публикация в TikTok

18.01.2026 | 18:03 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Властите в Кипър разследват брутално престъпление в района на Пея, където 41-годишен българин, живеещ в Лимасол, е починал, след като е бил смъртносно намушкан от 29-годишен мъж, пише In-Cyprus. 

Петима души, сред които и жертвата пътували от Лимасол, за да се срещнат с 29-годишния мъж пред дома му и уредят спор, породен от публикации в TikTok. При пристигането си, заподозреният мъж на 29 години извадил нож, с който е нанесъл смъртоносни прободни рани в корема на българина, съобщава bTV.

Заподозреният призна, че е намушкал чичо си в Пея, но твърди, че никога не е възнамерявал да го убива.

Въпреки усилията на лекарите, мъжът е починал. Криминалният отдел на Пафос продължава да разследва обвиненията за предумишлено убийство и нараняване с умисъл, като аутопсията е била насрочена за днес сутринта в Никозия. 29-годишният мъж остава в ареста осем дни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

TikTok Кипър българин разследване полиция
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem