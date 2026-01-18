Намушкаха смъртоносно българин в Кипър

Властите в Кипър разследват брутално престъпление в района на Пея, където 41-годишен българин, живеещ в Лимасол, е починал, след като е бил смъртносно намушкан от 29-годишен мъж, пише In-Cyprus.

Петима души, сред които и жертвата пътували от Лимасол, за да се срещнат с 29-годишния мъж пред дома му и уредят спор, породен от публикации в TikTok. При пристигането си, заподозреният мъж на 29 години извадил нож, с който е нанесъл смъртоносни прободни рани в корема на българина, съобщава bTV.

Заподозреният призна, че е намушкал чичо си в Пея, но твърди, че никога не е възнамерявал да го убива.

Въпреки усилията на лекарите, мъжът е починал. Криминалният отдел на Пафос продължава да разследва обвиненията за предумишлено убийство и нараняване с умисъл, като аутопсията е била насрочена за днес сутринта в Никозия. 29-годишният мъж остава в ареста осем дни.