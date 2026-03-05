Вижте къде "Софийска вода" ще спре водоподаването на 6 март, петък

На 6 март (петък) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: с. Волуяк ул. „Ален мак“ № 1 се налага спиране на водоподаването 09:00 часа до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

с. Волуяк - ул. „Ален мак“ от ул. „57-ма“ до ул. „51-ва“

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: с. Волуяк пред гара Волуяк

На 6 март (петък) 2026 г. във връзка изпълнение на строително-монтажни работи на пътното платно на адрес: гр. Нови Искър кв. Изгрев ПИ с КИ 00357.5352.94, кв. 285а, м. Мезевица се налага спиране на водоподаването 09:00 часа до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между:

гр. Нови Искър, кв. Изгрев

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: гр. Нови Искър, кв. Изгрив- на кръстовището на ул. „Минзухар“ и ул. „Лозянски дол“

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!