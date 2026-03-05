Мъж загина при инцидент с каруца край сливенско село

Мъж на 59 години е починал при инцидент с каруца в землището на сливенското село Желю войвода, съобщиха от МВР в Сливен.

Сигналът е подаден в 18:10 часа на 4 март. Мъжът е бил открит в нива край пътя.

По първоначални данни мъжът от село Желю войвода е паднал между каруцата и впрегнатото животно. Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта му.

Екип на регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Сливен е съдействал за изваждането на тялото, казаха за БТА от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.