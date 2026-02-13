Икономист: Досега трудно се справям с бюджета

Очакванията на номинирания за служебен премиер Андрей Гюров са да има нов удължителен бюджет, тъй-като сегашният изтича в края на март, а изборите се очертават за третата седмица на април.

Според икономиста проф. д-р Ганчо Ганчев продължаването на сегашния удължителен бюджет поставя под риск много от проектите, затруднява провеждането на социални политики. “Вероятно това ще доведе до замразяване на много инвестиционни проекти, ще затрудни използването на ресурсите по линията на ПВУ", на мнение е икономистът проф. д-р Ганчо Ганчев в "България сутрин".

От друга страна експертът подчерта, че ако служебното правителство има "решителен и компетентен" министър на финансите, би могло да преработи бюджета.

"Процедурата така или иначе е направена. Бюджетът беше критикуван, известни са неговите слаби страни. Може сравнително лесно да се коригира. Въпросът за новия бюджет е преди всичко политически. От икономическа гледна точка е по-добре да има нов бюджет. Да чакаме новото редовно правителство, което не се знае кога ще бъде създадено, има крайно негативно отражение върху икономическото развитие на страната", заяви проф. Ганчев.

Има ли ценови натиск

Пред Bulgaria ON AIR икономистът подчерта, че досега с бюджета се справяме трудно. "При общините са най-големите проблеми. Това, че оперираме в евро, не е проблем. Проблемът е, че страната навлиза в нова икономическа обстановка. Променят се и цените".

Според проф. Ганчев основните опасения във връзка с бюджета, освен несправедливото вдигане на заплати в някои сектори, е свързано с притесненията, че ще има големи злоупотреби. "Основните направления, в които беше възможна корупция, бяха свързани с междусрочната програма", вметна той.

В ситуация на служебно правителство и нови избори, проф. Ганчев допълни, че не вижда откъде могат да дойдат нови средства по линия на бюджета.

"Възможностите са по-широки, но трябва да има стабилно правителство с рационална програма. В момента икономиката се крепи на бизнеса. Банковият сектор вече има ресурси да финансира икономиката", коментира проф. Ганчев.

Гледайте видеото с целия разговор.