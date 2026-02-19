IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Младенов: 2000 палестинци са кандидатствали за работа

Това се е случили в първите часове от началото на кампанията

EPA/БГНЕС

Върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов съобщи, че около 2000 палестинци са кандидатствали за работа в полицията в първите часове след стартирането на кампанията за набиране на нови служители, съобщава Ройтерс.

Тази информация бе оповестена пред участниците в днешната първа среща на Съвета за мир, иницииран от американския президент Доналд Тръмп.

Джаспър Джефърс, генерал-майор от американската армията, който бе назначен за командир на многонационалните мироопазващи сили за Газа, заяви на днешната среща във Вашингтон, че се планира в дългосрочен план да бъдат обучени около 12 000 полицейски служители.

Тръмп обяви, че са събрани дарения в размер на милиарди долари за възстановяването на Газа, а правителството му представи подробности от плановете за формирането на стабилизиращи сили, одобрени от ООН.

По-рано днес подкрепяният от САЩ Национален комитет за управлението на Газа (НКУГ) обяви в социалната мрежа Х началото на процеса по набиране на служители на реда и публикува линк към сайт, в който може да се кандидатства по електронен път. Процесът "е отворен за квалифицирани мъже и жени, които искат да служат в полицията", пише в публикацията. Кандидатите трябва да са жители на Газа на възраст от 18 до 35 г. с чисто съдебно минало и в добра физическа форма.

НКУГ изказва своето уважение към "отдадеността на полицаите, които са продължили да служат на народа си в условията на бомбардировки, разселване и изключителни трудности". В текста обаче не се посочва дали бъдещите сили на реда могат да включват членове на сегашната полиция на "Хамас".
По-рано Ройтерс разпространи информацията, че ислямистката групировка иска да включи нейните 10 000 полицейски служители в новата палестинска администрация. 

"Хамас" продължава да контролира малко под половината от територията на Газа, а останалата част е окупирана от Израел. Изтеглянето на израелската армия и разоръжаването на "Хамас" са сред основните пречки пред опитите на САЩ да продължат с осъществяването на мирния си план, който навлезе във втората си фаза. Планът предвижда управлението на територията да бъде поето от НКУГ и изключва възможността "Хамас" да участва във властта. / БТА

 

