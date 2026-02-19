IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Предизборната кампания започва на 20 март

Остават ни 59 дни до изборите на 19 април

19.02.2026 | 20:20 ч. 6
БГНЕС

Предизборната кампания за новото 52-ро Народно събрание започва на 20 март.  Денонощие преди изборите - в 24 часа на 17 април тя официално приключва. 

Това означава, че до седмия поред предсрочен парламентарен вот остават 59 дни. Страната ни е в изборна спирала последните пет години, съобщава bTV.

В изборната спирала влязохме след 4 април 2021-а година, когато в рамките на календарната година гласувахме общо три пъти. До урните извънредно ходихме и през следващите две години. А през 2024-а се проведоха два предсрочни вота, като единият беше дори 2 в 1 с европейските избори.

