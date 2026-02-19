IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 126

Изчезналият турист разказва: Как се оцелява 4 дни в планината

Хвана ме лошо време и нямах избор, споделя Никола Владов

19.02.2026 | 19:58 ч. 7

Планински спасители откриха турист, който беше в неизвестност от четири дни. Никола Владов е намерен в района над Бабско пръскало в Стара планина. Когато е открит, той е открит в сравнително добро общо състояние състояние, но изтощен заради продължителния престой без храна.

Никола е бил заседнал в пряспа. Планински спасители подготвят акция по свалянето му от планината. Очаква се групата да слезе в подножието по-късно тази вечер.

"Хвана ме лошо време. Когато те хване лошо време, нямаш много избор. Може би най-тежкото беше в неделя, защото започна да вали мокър сняг, който се трупаше на вратата, и ми беше ясно, че през нощта ще замръзне. Не можех да отворя вратата и да изляза навън. Затова излизах и изривах всичко, а след един час отново влизах до печката, мокър", сподели Никола пред Bulgaria ON AIR.

Вчерашните метеорологични условия в планината - силен вятър над 150 км/ч и обилен снеговалеж - не позволиха да започнат активни спасителни действия.

"Той, ако не беше в заслона, нямаше да е жив, но е успял да стигне горе, да се подслони - всичко е наред. Това, което е направил, е спасило живота му. Ако не беше стоял там тези четири дни, мисля, че нямаше да сме сега тук и толкова щастливи", каза директорът на Централен Балкан - Георги Кръстев.

Вижте повече в репортажа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

изчезнал турист Стара планина ПСС Бабско пръскало Никола Владов спасителна акция Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem