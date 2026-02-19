Лудият крал се завръща в нова предистория на "Игра на тронове"

Лудият крал се завръща. Нова предистория от света на "Игра на тронове" ("Game of Thrones") тръгва на театрална сцена във Великобритания и ще разкаже последните години от управлението на крал Ерис II Таргариен - познат като "Лудия крал", чиито действия подпалват Бунта на Робърт и проправят пътя към основните събития в "Песен за огън и лед" ("A Song of Ice and Fire").

Пиесата се казва "Игра на тронове: Лудият крал" ("Game of Thrones: The Mad King") и ще има премиера това лято под шапката на Royal Shakespeare Company. Текстът е на Дънкан Макмилан, а режисьор е Доминик Кук.

В описанието се посочва, че в историята ще се появят "познати персонажи от домовете Таргариен, Старк, Ланистър, Баратеон и Мартел". Засега не са обявени актьорски имена.

В телевизионната адаптация на HBO - "Игра на тронове" - актьорът Дейвид Ринтул изигра крал Ерис, но се появи за съвсем малко - само в няколко ретроспективни сцени. Той получава прозвището си, след като умът му рухва под тежестта на години и години кръвосмешение в рода, превръщайки го в нестабилен и непредсказуем владетел. Влошаващото се психическо състояние на Ерис подтиква лорд Робърт Баратеон (в сериала изигран от Марк Ади) да поведе въстание, което го сваля от трона и подрежда света така, както го познаваме от книгите на Джордж Р. Р. Мартин и телевизионния сериал.

Ерис е убит от Джейми Ланистър, изигран от Николай Костер-Валдау - член на собствената му Кралска гвардия, който забива нож в гърба на Лудия крал. Ерис е последният Таргариен, седял на Железния трон още от времето, когато Егон Завоевателя пристига в Вестерос.

"Дългата зима се стопява в Харенхол и пролетта е обещана. На разточителен банкет в навечерието на рицарски турнир влюбени се срещат, а гуляйджии гадаят кой ще се изправи в двубоите. Но в сенките, на фона на нарастващата тревога от кръвожадните действия на безмилостния Луд крал, противници от вътрешния му кръг нервно придвижват предателски заговор. А далеч оттам вече отекват барабаните на войната", гласи официалното описание на "Игра на тронове: Лудият крал".

Синопсисът намеква за Турнира в Харенхол - събитие, което предшества Бунта на Робърт.

Продължението гласи: "Семейни връзки, древни пророчества и свещената линия на наследяването ще бъдат подложени на изпитание в опасна битка за власт. Кой ще оцелее? Кой ще се издигне? "Войните не се печелят от онези, които имат най-голямо право, а от онези, които разказват най-добре историята си."

Повече информация за продажбата на билети се очаква през април, пише Entertainment Weekly.

"Когато за първи път написах "Игра на тронове", никога не съм си представял, че ще бъде нещо различно от книга. Това беше място, в което въображението ми можеше да съществува без ограничения. За моя огромна изненада то беше адаптирано за сериал и зрителите успяха да влязат в света на въображението ми чрез телевизията. Работата ми сега да бъде адаптирана и за сцена е нещо, което не очаквах, но приемам с голям ентусиазъм и вълнение. Театърът предлага нещо уникално. Място, в което моето и въображението на публиката могат да се срещнат и, надявам се, да създадат нещо магично", казва Мартин.