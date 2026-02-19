Германия планира 100% увеличение на поръчките на F-35

Германското министерство на отбраната обмисля да направи поръчка за до 35 допълнителни изтребителя F-35A от пето поколение, удвоявайки броя на самолетите, които планира да пусне в експлоатация, в отговор на продължаващото спиране на общоевропейската програма за стелт изтребители Future Air Combat System (FCAS), която се осъществява съвместно с Франция и Испания. Дискусиите със Съединените щати може да включват повече от 35 допълнителни самолета, според информирани източници, цитирани от Ройтерс, което повдига възможността F-35 да формира гръбнака на германския флот, както се случва все повече за нарастващ брой страни в Европа. F-35 е единственият съвместим с НАТО изтребител от своето поколение, който се произвежда навсякъде по света, което му позволи лесно да спечели всеки търг, в който се е състезавал.

Политическото ръководство на Германия отдавна се противопоставяше на възможността за закупуване на F-35 поради предполагаемите рискове от прекомерна зависимост от Съединените щати и необходимостта от защита на местната индустрия. Закупуването на първите 35 изтребителя беше одобрено едва през декември 2022 г., след идването на власт на администрацията на Олаф Шолц и след избухването на пълномащабни военни действия между Русия и Украйна по-рано същата година. Преди това се очакваше самолетите да бъдат използвани предимно за доставки на ядрени оръжия съгласно споразумението за споделяне на ядрени оръжия между Германия и Съединените щати, като разширените поръчки над 35 самолета показват планове за много по-голяма роля във флота. Съобщения, че се очаква разширяване на поръчките за F-35, се появиха за първи път през юли, но бяха отречени от множество високопоставени източници по това време. След това, през октомври, беше съобщено, че Министерството на отбраната планира да разшири поръчките за F-35A само с 15 самолета по сделка за 2,9 милиарда долара, пише MWM.

Водещ фактор, за който се съобщава, че нараства интересът на Германия към F-35, е текущото състояние на програмата Future Combat Air System,

която продължава да се сблъсква с нарастващи трудности, повдигайки сериозни въпроси относно това дали изобщо е жизнеспособна. През септември 2025 г. беше съобщено, че служители на германското Министерство на отбраната обмислят варианти за пълно напускане на програмата, докато през декември Министерството на отбраната на Обединеното кралство заяви готовност Германия да се присъедини към Глобалната програма за бойни въздушни сили, която е предназначена да разработи изтребители от следващо поколение с Япония и Италия. Огромното несъответствие между европейските технологии и индустриални възможности и тези на лидерите в индустрията Китай и Съединените щати обаче означава, че дори когато европейските държави работят в тясно сътрудничество, не се очаква те да могат да произвеждат напълно равностойни изтребители.

Не се очаква програмата FCAS да произведе изтребител повече от две десетилетия, като главният изпълнителен директор на Dassault Ерик Трапиер отбеляза още през 2021 г., че „Целта 2040 г. вече е пропусната, защото вече се бавим, а дискусиите за следващата фаза със сигурност също ще бъдат дълги... така че по-скоро се стремим към 50-те години на миналия век“.

Очаква се тези забавяния значително да увеличат привлекателността на F-35 за страните, които са планирали да закупят паневропейския самолет, включително Германия и Испания, докато нежеланието на Франция да закупи F-35 я излага на риск да се превърне в последната ядрена държава в света, която разполага с изтребители след четвърто поколение. Въпреки че изостава значително от Китай и Съединените щати, Русия остава уверено пред Европа по отношение на въвеждането на въоръжение на усъвършенствани изтребители от пето поколение, като на 9 февруари беше съобщено, че е доставена особено голяма партида изтребители Су-57 с нови подобрени възможности. Тъй като руските самолети продължават да се модернизират, нарастващият брой в експлоатация рискува да постави европейските флотилии от изтребители от четвърто поколение в силно неизгодно положение.