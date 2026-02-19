Йотова за Левски: Безсмъртието има своето име!

“Събира ни денят на безсмъртието. Безсмъртие, на което историята даде име – Васил Левски. Апостолът на свободата обърна времето, за да възкръсне България. България като държава на свободата, равноправието и законността”, заяви държавният глава Илияна Йотова по подов 153 години от подвига на Левски.

“Българското Възраждане ни научи, че никой сам не може да прокара пътеката. То ни научи на сила и воля. Днес ни внушават, че всеки е сам за себе си, че националните ни добродетели са отживелица. Ще кажем, че много са здрави устоите на българския национален дух. Българският народ има своята славна история, която се предава от поколение на поколение. Примерът на Апостола е пример за дълг и чест. Това е пример, който ни дава много сила“, каза Йотова.

Тя призова българския народ да бъде, и да използваме енергията на нашия народ, за да вървим напред.

“Трябва да си вярваме малко повече, да имаме доверие. Тогава ще достигнем върхове. Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ. Вярвам и аз. С тази сила може да постигнем големи цели. Но трябва да възстановим държавността. Поклон пред паметта на Дякона. Да живее България!“, каза още тя.

България отбелязва 153 години от безсмъртието на Васил Левски.

Възпоменателната церемония по традиция се провежда на паметника на Апостола в центъра на София, където в мразовитата февруарска утрин на 1873 г. той е бил обесен. През целия ден вчера и днес поднасяха цветя признателни българи.

Националната гвардейска част е строена пред паметника на Левски. Сред официалните гости присъстват председателят на парламента Рая Назарян, българският патриарх Даниил, президентът Илияна Йотова, служебният премиер Андрей Гюров, министърът на отбраната Атанас Запрянов, висши военни, кметът на София Васил Терзиев и други. Има много граждани, дошли да засвидетелстват своето почит към организатора на българското национално-освободително движение.

Церемонията започна с изпълнение на мъжки състав “Аноним“ – любимото църковно песнопение на Дякона “Достойно ест“. Изпълнена бе и друга любима негова песен “Българи юнаци“ от Добри Чинтулов.