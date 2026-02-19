“Справедливост за Евгения” събра граждани пред Съдебната палата

Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова. Тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем.

Протестът е организиран във Фейсбук от близки и роднини на Евгения. В района има засилено полицейско присъствие. Движението в района е затруднено, съобщава БТА.

“Доживотен затвор за убийците на Евгения", “Не искаме убийците сред нас", “Нито една повече”, са само част от посланията, написани на плакатите. Някои от протестиращите дойдоха с куфари.

Решението на Апелативния съд е пълно безобразие и липса на абсолютна справедливост. Това е поредното послание на институциите и съдебната ни система, че животът на жените в България не струва нищо, каза пред медиите Десислава Димитрова, която е сред организаторите на протеста.

Преди дни Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на Орлин Владимиров, син на Пламен, на 20 г. затвор по делото за убийството на Евгения.