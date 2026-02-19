IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“Справедливост за Евгения” събра граждани пред Съдебната палата

Протестът дойдоха с куфари и искане за справедливост

19.02.2026 | 19:50 ч.
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова. Тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем. 

Протестът е организиран във Фейсбук от близки и роднини на Евгения. В района има засилено полицейско присъствие. Движението в района е затруднено, съобщава БТА.

“Доживотен затвор за убийците на Евгения", “Не искаме убийците сред нас", “Нито една повече”, са само част от посланията, написани на плакатите. Някои от протестиращите дойдоха с куфари. 

Решението на Апелативния съд е пълно безобразие и липса на абсолютна справедливост. Това е поредното послание на институциите и съдебната ни система, че животът на жените в България не струва нищо, каза пред медиите Десислава Димитрова, която е сред организаторите на протеста. 

Преди дни Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на Орлин Владимиров, син на Пламен, на 20 г. затвор по делото за убийството на Евгения.

 

Справедливост за Евгения протест куфар Съдебна палата Орлин Владимиров справедливост
