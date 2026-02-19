Експерти за служебната власт: Това е силно политически кабинет

След клетвата на служебния кабинет “Гюров” PR експертът Диана Дамянова коментира, че в служебното правителство има няколко “много впечатляващи фигури”. Тя открои като такива министърът на образованието и министърът на културата. По думите ѝ те са “истинска находка” за служебното правителство.

“Кабинетът си стои съвсем нормално. Това е политически кабинет, който по-скоро е на "Продължаваме промяната-Демократична България" и е прелюдия към това как ще се управлява България занапред”, добави тя пред bTV.

Социологът проф. Александър Маринов се съгласи с думите на Дамянова, че това е силно политически кабинет, но добави, че прилича на коалиция “всички срещу Пеевски”.

“Според мен обаче това ще има обратен ефект. Този кабинет ще е политически уязвим заради своята политическа оцветеност. Той ще бъде под политически огън не само заради честните избори, а заради многото натрупани във времето проблеми, посочи проф. Маринов.

“С днешната атака срещу вицепремиера за честните избори виждаме една много добре планирана и разпределена по политически фигури и играчи крайно негативна предизборна кампания”, добави социологът Добромир Живков.

Случаят “Петрохан”

“Това е продължение на атаката покрай случая "Петрохан" и виждаме до какви крайни нива могат да стигнат политиците, за да очернят своя политически опонент. Никога не сме имали такъв тип политическа пропаганда, стъпваща върху най-низките човешки страсти. Според мен това прекрачва всякакви граници, можем да го окачествим като социална патология”, подчерта Живков.

Според Дамянова страстите покрай случая "Петрохан" са се разгорели, тъй като "тази трагедия засяга един от устоите на българското общество – децата". “Институциите не се справиха - всеки даде своя принос в това да не вярваме в официалната версия”, коментира тя.

“Недоверието е нещо, за което не можем да упрекваме обществото – то е отглеждано дълго време. Първата информация за случая беше подадена така, че сякаш по-скоро да събуди съмнения, отколкото да ги разсейва. Това трябва да е и поука за служебното правителство – че ако не започнат политика, която малко по малко да съживи доверието, никакви реформи няма да получат подкрепа”, допълни проф. Маринов.