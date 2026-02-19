IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 118

Полицията в Австрия разследва смъртта на 15-месечно бебе

Мъртва е открита и 29-годишната майка на бебето

19.02.2026 | 19:25 ч. 0
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Полицията в австрийския град Кремс разследва смъртта на 15-месечно бебе. Трупът е намерен до тежко ранената му майка в жилище в квартал”Грос Герунг“, съобщава австрийската новинарска агенция АПА.

Предполага се че става въпрос за убийство и опит за самоубийство.

15-месечното момиченце и 29-годишната му майка са били открити вчера следобед от техен роднина. 

Жената е била откарана в болница в критично състояние, но лекарите са успели да я стабилизират.
Ръководителят на областната криминална служба в Долна Австрия Санкт Пьолтен тази сутрин заяви, че майката е преместена в арест.

Прокуратурата в Кремс заяви е разпоредила да се направи аутопсия на трупа на бебето. Полицията установява точните обстоятелства около престъплението.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Австрия бебе труп майка разследване убийство
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem