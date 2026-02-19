Полицията в Австрия разследва смъртта на 15-месечно бебе

Полицията в австрийския град Кремс разследва смъртта на 15-месечно бебе. Трупът е намерен до тежко ранената му майка в жилище в квартал”Грос Герунг“, съобщава австрийската новинарска агенция АПА.

Предполага се че става въпрос за убийство и опит за самоубийство.

15-месечното момиченце и 29-годишната му майка са били открити вчера следобед от техен роднина.

Жената е била откарана в болница в критично състояние, но лекарите са успели да я стабилизират.

Ръководителят на областната криминална служба в Долна Австрия Санкт Пьолтен тази сутрин заяви, че майката е преместена в арест.

Прокуратурата в Кремс заяви е разпоредила да се направи аутопсия на трупа на бебето. Полицията установява точните обстоятелства около престъплението.