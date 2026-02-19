5 модела обувки, които ще са хит през 2026

В сезон, белязан от дебюти на нашумели модни марки, очакванията за това как новоназначените дизайнери ще насочат аксесоарите на своите модни къщи достигнаха своя връх: дали ще почетат класиката или ще преоткрият идентичността си? Отговорът – що се отнася до тенденциите при обувките – се оказа смесица от двете. Кои ще са най-носените обувки през 2026-а?

Тънки маратонки

Пролетният вариант на есенните балеринки се усеща дори по-изтънчен от предшественика си. Смятайте ги за ежедневна обувка за любителите на минимализма: семпли, лесни за носене и безкрайно удобни, подходящи за всичко – от сутрешни задачи до градски разходки.

Неутралните решения са лесен избор, докато смелите, цветни стилове зареждат дори най-семплите визии.

Луксозни обувки

Модата отново е забавна! Отпразнувайте завръщането на топлото време (поне психически) с обувки за вашето вътрешно дете. От флорални апликации, които отразяват пролетните цветове, до пайети, наподобяващи диско топка, тези впечатляващи обувки са създадени, за да бъдат забелязани.

