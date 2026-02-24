IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Росица Кирова: ПП-ДБ безсрамно взривиха претенцията си за неучастие в служебната власт

При доверие от 10,9% да поискаш лакомо 100% от властта, едва ли е проява на добър вкус

24.02.2026 | 10:18 ч. Обновена: 24.02.2026 | 10:18 ч. 6
Снимка: БГНЕС

"Избухнаха! С новоназначените 28 областни управители, ПП-ДБ безсрамно взривиха претенцията си за неучастие в служебната власт". 

Това написа във Facebook председателят на Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество и депутат от ГЕРБ Росица Кирова.

"Всичките 28 назначени са техни явни представители и това съвсем не е лошо. 

При доверие от 10,9% да поискаш лакомо 100% от властта, без да  си дадеш сметка за собствените си ограничения едва ли е проява на добър вкус.  Но какво пък, така поне на третия ден илюзията за неучастието им в служебния кабинет приключи", коментира Кирова. 

Депутатът от ГЕРБ благодари на досегашният областен управител на Видин. "Аз лично съм щастлива, че Ани Арутюнян бе областен управител на Видин. Багодаря за работата и усилията, Ани! 

Сравненителния анализ оставям на вас, уважаеми видинчани".

