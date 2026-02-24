Росица Кирова: ПП-ДБ безсрамно взривиха претенцията си за неучастие в служебната власт

"Избухнаха! С новоназначените 28 областни управители, ПП-ДБ безсрамно взривиха претенцията си за неучастие в служебната власт".

Това написа във Facebook председателят на Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество и депутат от ГЕРБ Росица Кирова.

"Всичките 28 назначени са техни явни представители и това съвсем не е лошо.

При доверие от 10,9% да поискаш лакомо 100% от властта, без да си дадеш сметка за собствените си ограничения едва ли е проява на добър вкус. Но какво пък, така поне на третия ден илюзията за неучастието им в служебния кабинет приключи", коментира Кирова.

Депутатът от ГЕРБ благодари на досегашният областен управител на Видин. "Аз лично съм щастлива, че Ани Арутюнян бе областен управител на Видин. Багодаря за работата и усилията, Ани!

Сравненителния анализ оставям на вас, уважаеми видинчани".