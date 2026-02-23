Чистка: Назначени са нови 28 областни управители

Правителството назначи 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности.

За областен управител на област Благоевград е назначен Николай Куколев. Той е магистър по финанси със специализация „Публични финанси“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Куколев има дългогодишен стаж като преподавател по „Публични финанси“ в различни висши училища и богат административен опит. Заемал е позицията на заместник областен управител на област Благоевград в периода 1999 – 2001 г.

Добромир Гюлев е назначен за областен управител на област Бургас. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалното му развитие е свързано основно със start-up, а в последните години заема ръководни длъжности в областта на контрола на качеството, комплексните проверки и одити, придобивайки значителен управленски и административен опит.

Областен управител на област Варна е Атанас Михов. Той е доказан професионалист в сферата на вътрешната сигурност с над 30 години служба в системата на МВР. Има дългогодишен управленски опит, бил е награждаван многократно за постигнати отлични резултати, вкл. е носител на почетен знак на МВР. Магистър е по българска филология и по специалността „Защита на националната сигурност“ от Академията на МВР.

Валентин Михайлов е назначен за областен управител на област Велико Търново. Михайлов притежава магистърска степен по право и по счетоводство и контрол от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Натрупал е значителен административен опит в рамките на трудовия си стаж в същата областна администрация, където е заемал различни позиции в годините. Бил е заместник областен управител в периода 2023 г. – 2024 г.

За областен управител на област Видин е назначен Иван Иванов. Той е магистър по икономика. Има натрупан дългогодишен стаж в държавната администрация. В периода от 2018 г. до 2024 г. е бил директор на Дирекция „Бюро по труда“-Видин.

Стефан Стефанов е новият областен управител на област Враца. Той е магистър по българска филология и по право от СУ „Св. Климент Охридски“. В периода януари – август 2022 година е заемал поста на областен управител на област Враца.

Новият областен управител на област Габрово е Асен Даскалов. Той е завършил висшето си образование в СУ „Св. Климент Охрисдки“. Професионалният му опит до момента е в частния сектор.

За областен управител на област Добрич е назначен Асен Атанасов. Атанасов завършва право във Варненския свободен университет. В периода 2010 г. – 2013 г. заема длъжността главен юрисконсулт в Община Балчик. През 2024 г. - 2025 г. Атанасов е директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности в Община Варна.

Здравко Тодоров е назначен за областен управител на област Кърджали. Завършва икономика и организация на труда в УНСС-София. Дълги години работи в сферата на търговията, на недвижимите имоти и финансите.

За областен управител на област Кюстендил е назначен Кристиан Иванчов. По образование е юрист. Бил е зам.-областен управител през 2023 г., а от 2023 г. до 2025 г. е зам.-кмет на Община Кюстендил.

За областен управител на област Ловеч е назначена Поля Върбанова. Тя завършва история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Върбанова е работила на различни експертни длъжности в Областната управа – Ловеч и в Община Ловеч.

Михаил Иванов е назначен за областен управител на област Монтана. Завършва икономика и маркетинг във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Има професионален опит в сферата на търговията, а от 2024 г. до настоящия момент е част от екипа на Държавна комисия по сигурност на информацията.

Любомир Гечев е назначен за областен управител на област Пазарджик. Притежава над 18 години управленски опит в публичната администрация и международна бизнес среда. До момента е зам.-кмет на Община Пазарджик.

За областен управител на област Перник е назначен Георги Недев. Завършва география, геополитика и обществено развитие във ВТУ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. В. Търново. Професионалният му опит е свързан с различни частни компании.

Александър Йотков е назначен за областен управител на област Плевен. Йотков е строителен инженер по Водоснабдяване и канализация в УАСГ в гр. София. Работил е по специалността си в различни частни компании, както и в общините Бяла и Плевен. От октомври 2023 г. до юни 2024 г. е бил заместник областен управител на област Плевен.

За областен управител на област Пловдив е назначен Владислав Попов. Магистър е по агроекология във Висшия селскостопански институт в Пловдив и доктор от Университета на Западен Сидни, Австралия. Има професионален опит в областта на агроекологията, биологичното земеделие и опазването на околната среда. През последните 5 години е професор в Катедрата по агроекология на Аграрен университет - Пловдив.

Орлин Пенков е новият областен управител на област Русе. Той има над 20 години професионален опит в сферата на мениджмънта, бизнес-развитието и продажбите. Завършил е 2 магистърски степени в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: „Международни икономически отношения“ и „Финанси“.

Огнян Обрешков е назначен за областен управител на област Разград. Притежава дългогодишен опит като експерт и ръководител в индустриалната поддръжка в големи промишлени предприятия. Машинен инженер по специалностите „Машиностроителни технологии“ и „Топло и газоснабдяване“. Магистър по икономика със специалност „Икономика на индустрията“.

За областен управител на област Силистра е назначен Димитър Караджов. До този момент той е бил директор на дирекция „Икономика“ в община Силистра. Има дългогодишен опит и в частния сектор. Караджов е юрист по образование.

Маринчо Христов е новият областен управител на област Сливен. Той е заемал същата длъжност в периода юли 2023 г. – май 2024 г. Завършил е магистратура „инженер-агроном“ в Аграрния университет в Пловдив.

Правителството назначи за областен управител на област Смолян Зарко Маринов. Той е бил областен управител в периода октомври 2021 г. – август 2022 г. Бил е също заместник областен управител на област Смолян през 2014 г. и 2015 година.

Вяра Тодева е новият областен управител на област София. Тя е била областен управител на същата в област в периода юли 2023 г. – април 2024 г. Преди това е заемала последователно длъжностите заместник изпълнителен директор на Агенция по вписванията и заместник областен управител на София град. Завършила е „Бизнес и финанси’’ в College of North West London и притежава магистърска степен по право и икономика.

За областен управител на Софийска област е назначен Иван Димитров. Бил е заместник областен управител на същата обкаст в периода юли 2023 г. – март 2024 г. Икономист е по образование.

Ива Радева е назначена за областен управител на област Стара Загора. Заемала е същата длъжност в периода август 2023 г. – юли 2024 г. По образование е икономист.

За областен управител на област Търговище е назначен Радослав Бойчев. Магистър е по специалността Национална сигурност от Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Бил е избран за народен представител в 46-то Народно събрание.

Гинка Райчева е назначена за областен управител на област Хасково. Същата длъжност е заемала в периода юли 2023 г. – юни 2024 г. Преди това е била директор на ОУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Хасково. Завършила е Пловдивския университет.

За областен управител на област Шумен е назначен Марин Маринов. Икономист е по образование. Притежава дългогодишен опит във финансовия сектор.

Биляна Кавалджиева-Димитрова е назначена за областен управител на област Ямбол. Заемала е същата длъжност в периода юли 2023 г. – юни 2024 г. По образование е юрист.

Правителството оттегля предложението си до Народното събрание Деньо Денев да стане председател на ДАНС. Заради протестите той не беше назначен на поста и само изпълняваше функциите.

По този начин служебното правителство прекратява процедурата за назначаване на Деньо Денев за председател на ДАНС. Денев бе предложен от кабинета на Росен Желязков, след като парламентът промени закона за ДАНС. С промените назначаването на шефа на ДАНС бе отнето от президента и се прехвърли към парламента. Денев е зам.-председател на ДАНС като срещу назначанието му се обявиха от ПП-ДБ. Те го обвиняват, че като зам.-шеф на агенцията изнесе доклад, след който бе отменено машинното гласуване на местните избори през 2023 година.

Припомняме, че МС взе решение и за отстраняване на главният секретар Мирослав Рашков, както и на заместникът му Явор Серафимов.