IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 136

Проф. Сергей Игнатов: Нуждаем се от промяна на учебните програми

И учениците, и учителите са претоварени, смята служебният министър

04.03.2026 | 20:52 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

“Смятам и съм убеден, че българските ученици са претрупани, програмите са претоварени, това се отнася и за българските учители. И всички се нуждаем от промяна на учебните програми”, каза служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов в отговор на актуален въпрос от народния представител Йорданка Фандъкова от ПФ на ГЕРБ-СДС. 

Служебният министър отговори на актуални въпроси, които му бяха зададени от народните представители от Комисията по образованието и науката в парламента.

Йорданка Фандъкова постави въпрос за концепцията за учебните програми, които бяха подготвени от екипа на предишния образователен министър Красимир Вълчев и дали министър Игнатов има готовност да продължи този процес. “Това за мен е най-важната цел и трябва да се ускорят тези реформи”, отбеляза Фандъкова.

Министър Игнатов благодари на предишния образователен министър Красимир Вълчев, защото е започнал работата по промяната на учебните програми. 

Свързани статии

“Вече има определено виждане за това как всяка една учебна програма ще изглежда между трети и 12-и клас. Резултатите от тези обсъждания са изпратени в Регионалните управления на образованието и през следващата седмица ще започнат да се събират комисиите, и ще задълбочим работата, защото има срокове, обясни министър Игнатов. Той добави, че през втората половина на 2026 г. до средата на 2027 г. трябва да се разработят и проектите на учебните програми по програмата “Образование“, каза проф. Игнатов.

“Промяната на учебните програми е може би едно от най-трудните интелектуални усилия в сферата на образованието, което се извършва, защото по всеки предмет трябва да се прецени кое е основното, което ще остане в паметта на нашите ученици след завършване на училище”, коментира министърът.

“Трябва да се види и кое е това, което натоварва системата, защото нашите ученици трябва да имат време за упражнения и за затвърждаване на учебния материал. В групите, които подготвят промените, са учители и различни специалисти, защото материалът трябва да съответства на психологическото развитие на учениците”, добави проф. Игнатов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Сергей Игранот МОН образование служебен министър учебни програми учители ученици Красимир Вълчев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem