Синдикат "Образование" настоява да има оценка за дисциплина в училище

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа“настоява за въвеждане на оценка за дисциплина и връщане на реалния авторитет на учителя. Българската образователна система страда от "морален дефицит", а проблемите с дисциплината и отговорността сред учениците са сериозни, смятат от организацията.

Според Синдиката 87,4% от родителите и учителите подкрепят въвеждането на оценка за дисциплина. Те изтъкват, че липсата на възпитание има трудно преодолими последици и е необходимо да бъде прекратен либералния модел в училищата.

Пред Радио София председателят на Синдикат "Образование“ към КТ Подкрепад-р Юлиян Петров обясни, че предложението е валидно поне от 10 години.

"На този етап това е покана за дебат, но и послание за обществен консенсус, в който ние трябва да стигнем до въпроса – имаме ли дефицит на ценности, имаме ли проблем с дисциплината и изпълняването на правила и оттам насетне да намерим тези инструменти“, посочи д-р Петров.

По думите му, оценки за дисциплина са въведени в редица европейски държави, сред които Гърция и Италия.

"Нека дадем тази оценка като награда към родителите, които са успели да създадат добър модел. Нека това е апотеоз на ученика, който е възпитан и има добро семейно възпитание, а не да се приема като някаква рестрикция“, каза председателят на Синдикат "Образование“.

От Синдиката са категорични, че мантрата за "щастливо детство без задължения" е довела до поколение, което не познава понятието "отговорност". Те настояват за финансови и административни санкции за родители, които отказват да съдействат за възпитанието на децата си - практика, която вече съществува в редица европейски държави.

Според д-р Петров недисциплинираните ученици остават такива хора и след като завършат училище, затова е необходима навременна намеса.

"Да не излиза с тия усещания от образователната система, че той може да бъде нарушител, че той може да прескача закона, че може да му се прости във всяка една ситуация, защото животът не е такъв. Това е един голям минус на образователната система, че по някакъв начин излъгва българските ученици, че те могат да продължат така цял живот", уточни д-р Юлиян Петров.

По отношение искането на Синдикат "Образование" за удължаване на ваканцията заради разпространяващия се грип д-р Петров обясни, че мярката ще бъде в интерес и на учениците, и на учителите. От Синдиката са против онлайн обучение в режим на грипна ваканция, уточни той.