Красимир Вълчев: Ключов проблем остава незнанието на български език

Образованието се случва с натрупване и с ежедневна работа през годините

01.11.2025 | 18:16 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Първи клас може да се повтаря при незнание на български език, заяви пред журналисти в Нова Загора министърът на образованието Красимир Вълчев. В Деня на народните будители той присъства на откриването на паметник на Стоян Омарчевски в града и коментира проблемите с обхвата на децата в образователната система.

Министърът заяви, че ключов проблем остава незнанието на български език, което затруднява усвояването на останалите предмети. Предложено е въвеждането на езикова интеграция, подобна на практиката в други европейски страни, при която децата, които не владеят български, започват с обучение само по езика, преди да преминат към останалите учебни дисциплини. Той добави, че при необходимост първи клас може да се повтаря, когато ученикът не владее български език, като това е по-добър вариант, отколкото детето да отпадне от системата.

Вълчев подчерта, че в някои общности отговорността към образованието и ежедневното посещение на училище е ниска и затова преди две години са били отделени средства за образователни медиатори – хора от общността, които ежедневно посещават домовете на децата и работят за редовното им присъствие.

„Образованието се случва с натрупване и с ежедневна работа през годините“, посочи министърът и уточни, че Министерството на образованието е безкомпромисно по отношение на прикриването на отсъствия.

Вълчев отбеляза, че усилията дават положителни резултати, като се намалява процентът на преждевременно отпадналите ученици и се повишава средната успеваемост, особено сред деца от ромски произход, но резултатите все още са неравномерни и недостатъчни./ БТА

образование първи клас Красимир Вълчев
