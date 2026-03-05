IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трима души загинаха при пожари през денонощието

Една жена е пострадала при взрив на газова бутилка

05.03.2026 | 08:22 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Трима души са загинали, а един е пострадал при пожари през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Жена на 92 години е загинала при пожар в къща в Пазарджик. 

Друга възрастна жена - на 86 години, е загубила живота си вследствие отново на пожар в къща в село Малко село, община Котел, област Сливен.

Загинал е и мъж на 75 години при пожар в къща в с. Васил Левски, община Търговище.

Жена на 56 години е пострадала вследствие на взрив на газова бутилка в ж.к. "Чародейка" в Русе. 

Ликвидирани са общо 75 пожара. Пожарникарите са реагирали на 107 сигнала за произшествия. 

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, без нанесени материални щети са 55 от пожарите. 

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции. 

Лъжливите повиквания са три, предаде БТА.

Тагове:

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението пожари загинали
