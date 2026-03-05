IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Намериха приемен дом за 9-месечните близнаци, оставени в болница

Те са отглеждани в Националната кардиологична болница

05.03.2026 | 13:52 ч. 15
Снимка: БГНЕС

Намериха приемен дом за деветмесечните близнаци, които са отглеждани в Националната кардиологична болница от първите им дни живот до днес. Те няма да бъдат разделяни.

Досега те нито веднъж не са излизали от болничната стая, за тях продължават да се грижат работещите в педиатричното отделение, макар и децата вече да са напълно здрави.

Биологичната им майка има още пет деца, които също са в „ръцете“ на социалната система. Жената не желае да се грижи за децата си, но и не се отказва от родителските си права. Което възпрепятства осиновяването им.

