Намериха приемен дом за 9-месечните близнаци, оставени в болница

Намериха приемен дом за деветмесечните близнаци, които са отглеждани в Националната кардиологична болница от първите им дни живот до днес. Те няма да бъдат разделяни.

Досега те нито веднъж не са излизали от болничната стая, за тях продължават да се грижат работещите в педиатричното отделение, макар и децата вече да са напълно здрави.

Биологичната им майка има още пет деца, които също са в „ръцете“ на социалната система. Жената не желае да се грижи за децата си, но и не се отказва от родителските си права. Което възпрепятства осиновяването им.