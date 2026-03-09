Протест на работещите в пощите: Срам ни е от заплатата ни!

Протест на работещите в пощите, организиран от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), се провежда пред Пощенска станция 6 до Руски паметник в София.

Протестиращите настояват за достойно заплащане и по-добри условия на труд.

"Срам ме е от заплатата ми", категорични са те.

Свързани статии Протести на КНСБ в няколко града днес

„Нашите основни искания са свързани с гласуването на удължителния бюджет, който трябва да се случи в рамките на тази седмица, и са свързани с решението, което беше взето в началото на годината за увеличение на заплатите на служителите в бюджетния сектор, „Български пощи“, както и други дружества, които останаха извън това решение, които получават субсидии и компенсации“, каза пред БГНЕС председателят на Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ Сабина Лазарова. Тя уточни, че „Български пощи“ получава компенсации за услугите, които предоставя от общ икономически интерес.

Свързани статии Проблем с изплащането на пенсиите днес

„Нашите искания към момента са за осигуряване на финансов ресурс за увеличение на заплатите минимум с 5% от 1 януари 2026 г. за служителите в „Български пощи“, като ресурсът е около 2,4 млн. евро“, съобщи Лазарова.

Попитана смята ли, че исканията на протестиращите ще бъдат възприети от народните представители, които тази седмица следва да разгледат удължаване действието на удължителния бюджет, тя отговори, че силно се надява това да се случи, тъй като от страна на Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на финансите има потвърждение, че исканията са справедливи.

Нямаме конкретни решения в тази посока. Надявам се, че в крайна сметка ще излезе това решение, тъй като имаме потвърждение, че е възможно да се случи в законодателната му рамка“, добави председателят на Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ.

Компенсациите, за които „Български пощи претендира, са средства, които държавата дължи на дружеството за услугите, които са му възложени да изпълнява и досега тези компенсации за несправедлива финансова тежест се изплащаха с 2 години закъснение, отбеляза Лазарова.

„Тоест, предоставяме услугата в 2024 г., получаваме компенсацията в 2026 г. и самата математика показва, че средствата, които са били изхарчени от дружеството през 2024 г. и получени в 2026 г., вече няма да имат същата стойност, каквато когато са били направени и реално дружеството не чака подаяние от държавата, а чака държавата да заплати за това, което дружеството вече е изпълнило“, каза още тя.

След протестите на служителите, пощите в цялата страна ще пристъпят към изплащането на пенсии.

Протести се проведат в цялата страна. Ако не бъдат чути обаче исканията им, ще преминат към ефективни стачни действия.

Чакащи на опашката за пенсии възрастни хора в Монтана казаха пред БТА, че не са против протестите и служителите в пощата са превърнати в работещи бедни, но и те искат да си получат по-бързо пенсиите, защото имат да плащат сметки за ток, вода данъци и т.н., и трудно издържат на ниските температури на открито.

Протестните действия продължават около 30 минути. Въпреки тях пенсионерите ще си получат пенсиите.