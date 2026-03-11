Иранците са ужасени: Новият аятолах е “толкова лош, колкото баща си“

Ужасените иранци предупредиха, че изборът на сина на убития аятолах за техен нов лидер няма да промени нищо, тъй като той е "толкова лош, колкото баща си“.

Моджтаба Хаменей беше избран за нов върховен лидер на Иран в неделя след убийството на аятолах Али Хаменей при ракетен удар в първия ден на войната. 56-годишният хардлайнер Моджтаба е една от най-влиятелните фигури в иранския духовен елит и от години е смятан за един от водещите кандидати за наследник на баща си.

През уикенда Израел обеща да издири и убие всеки, когото Иранското събрание на експертите реши да избере за свой нов лидер.

Иранските медии съобщиха, че Моджтаба е бил ранен при бомбен взрив, но не е ясно дали това е същата бомба, която е убила баща му.

В неделя министър от Министерството на външните работи предупреди, че назначението му "не предполага промяна в посоката от страна на Иран“. Коментарът беше споделен от много иранци в страната. Един от тях, на име Мохамед, каза: "Писна ни от моллите, които ни контролират, и наистина се надяваме Израел и Америка скоро да го убият".

"Не сме доволни от този нов лидер, той е толкова лош, колкото и баща си", каза Мохамед по повод новия лидер.

Техеран е наложил почти пълно спиране на комуникациите, което прави изключително трудно общуването с жителите в Иран. Тези, които го направят, рискуват да бъдат арестувани от властите.

Друг жител, бръснар, добавя, че хората продължават да работят и да живеят нормално. "И да, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) все още арестува хора".

Само часове след назначаването на Моджтаба, иранската държавна телевизия го нарече "jaanbaaz“ – термин за човек, ранен от вражески действия.

Точните подробности за нараняванията на новия лидер не бяха разкрити. Моджтаба Хаменей не е виждан публично от началото на войната от страх от целенасочено убийство от САЩ и Израел. Жител на Техеран споделя, че народът масово е ужасен от избора му за лидер и всички очакват той да бъде отстранен "възможно най-скоро".

"Дори и най-малките шансове за промяна вече не съществуват в системата. Така че всичко ще остане почти същото – те дори не е нужно да променят скандиранията си в подкрепа на името", споделя местен пред BBC.

Трети добавя, че Моджтаба Хаменей е отмъстителен. "Убиха баща му и той няма да го пусне. Ако не може да си отмъсти от САЩ, ще си отмъсти от нас, обикновените хора".

Новият лидер разедини народа

На фона на критиките хиляди се стичаха на площад в Техеран, за да се закълнат във вярност на Моджтаба.

Израелският министър Амихай Чикли заяви, че който и да бъде назначен от от иранския режим за върховен лидер, е белязан".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също отхвърли процеса, използван за избиране на новия лидер. "Той ще трябва да получи одобрение от нас. Ако не получи одобрение от нас, няма да се задържи дълго", каза Тръмп пред ABC News.