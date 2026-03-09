IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Шофьор застреля полицай при пътна проверка и се самоуби

Трагедията се разигра в Пенсилвания, САЩ

09.03.2026 | 15:45 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Полицай от щата Пенсилвания е бил застрелян от шофьор, когото спрял снощи за пътна проверка, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Капрал Тим О'Конър е бил убит, когато се е приближил към колата, а шофьорът е стрелял, докато е бил в нея. След това мъжът е излязъл от колата и се е самоубил, съобщи снощи на пресконференция в болницата Паоли в окръг Честър полицейският комисар на щата - подполковник Джордж Бивънс, без да разкрие самоличността на стрелеца.

О'Конър е бил женен и е имал малка дъщеря, съобщиха властите.

Полицаят е патрулирал, когато постъпило обаждане за автомобил със странно движение. О'Конър бил изпратен на мястото и малко след това съобщил, че е спрял колата на кръстовище в Уест Калн Тауншип, на около 72 километра западно от Филаделфия. „Това е последното, което чухме от капрал О'Конър“, каза Бивънс. Той не отговорил на радиоповикванията, а изпратените на мястото полицаи установили, че е убит.

Полицията и властите в окръг Честър разследват случая.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

САЩ убийство
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem