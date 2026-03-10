Една бира, дрямка и после обратно на служба - британският пилот, който влезе в историята

В понеделник вечерта, в ясното небе над Йордания, британски пилот на F-35 стана малка част от историята. По време на четиричасов полет редом с два Typhoon-а, радарът му засече два дрона Shahed. Инструкторът по тактика на ескадрилата, чието име The Guardian не назовава, удари дроновете с две ракети Asraam.

По този начин той стана първият пилот на стелт изтребители на Кралските военновъздушни сили, унищожил цел в бой.

По думите на мъжа това е много висок залог. В тези сценарии е лесно да се уцели приятелска цел по погрешка.

"Има много ресурси от Америка, от Израел, които отиват и се връщат от зоната на операциите. Така че съм малко по-загрижен за това да ги идентифицирам, преди да направя каквито и да било изстрели, но имахме достатъчно време да направим това между мен и Typhoon-ите, които бяха във въздуха по това време, за да го направим."

Но в първите секунди не е имало време за празнуване, споделя той. Непосредственият приоритет бил да се обърне самолетът, за да се увери, че няма други, които да се насочват към тях.

"По-скоро се интересуваш от това да се увериш, че си стрелял правилно. Да се ​​увериш, че си позиционирал самолета на правилните места", допълни пилотът. "Това не е еуфорично чувство за успех. Но след това просто се махам от пътя и се връщам към работата си отново."

Мъжът, технически пилот на Кралския флот, е летял от базата RAF Акротири, британската база в Кипър, която беше ударена от дрон в неделя вечерта. Военни служители смятат, че дронът е бил изпратен, вероятно от подкрепяната от Иран милиция Хизбула в Ливан, към хангар, в който са разположени американски шпионски самолети, като част от широките регионални ответни мерки за американско-израелските удари срещу Иран.

Машината е избегнала отбранителните системи на базата, вероятно поради малкия си размер и ниската си скорост, а пилотът каза, че това също е направило прихващането му особено трудно.

"Тъй като са толкова малки и трудни за откриване, не знаем дали има още машини в небето и когато трябва да обърнем самолетите си, за да ги свалим, това, което не правим, е да насочваме радара си обратно към мястото, откъдето са дошли, за да се опитаме да намерите следващия", обясни той.

Но дроновете, които е ударил, каза той, са били "много различни" от този, който е ударил базата 24 часа по-рано, което може да предполага, че са били изстреляни от друг противник.

Базата, която не се използва от американските сили за отбранителни операции срещу ответните мерки на Иран, е получила три потенциални ракетни предупреждения през последните 24 часа, тъй като министърът на отбраната Джон Хийли е посетил войските там. Всяко от тях е било фалшива тревога, но високата степен на готовност е означавала, че е имало малко време да се размишлява върху удара.

Връщайки се у дома в ранните часове, пилотите пили заедно по една бира "Keo" - местна кипърска бира.

"Пихме по една бира при изгрев слънце, а след това трябваше да си легна, защото бях на смяна на следващия ден“, каза той. „В момента сме на доста висока оперативна температура. Така че, когато всичко това свърши, когато и да свърши, тогава съм сигурен, че ще отпразнуваме подобаващо.“