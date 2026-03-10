Близките на Калушев, Ники и детето отказват да вземат телата им, искат резултати от експертизата

Близките на загиналите на "Околчица" не прибират телата им. Това обяви пред "Офнюз" майката на 22-годишния Ники - Ралица Асенова, чийто профил във фейсбук бе хакнат днес след като публикува поредния пост за тримата от хижата на Петрохан. Майката и пастрокът на Ивайло Калушев също потвърдиха, че не са взели трупа.

Досега официалната версия на разследващите е, че тримата в хижа "Петрохан" Ивайло Иванов-Ивей, Пламен Статев и Дечо Василев са се самоубили. След това в кемпера под Околчица Калушев е застрелял Ники и 15-годишното момче и се е самоубил.

Роднините не вярват на тази хипотеза и категорично смятат, че шестимата са убити. Затова настояват за предоставяне на съдебномедицинските експертизи с ключови параметри като времеви прозорец на смъртта, траектории, балистика, барутни следи и опис на травмите. Ралица Асенова заяви, че адвокатката й вчера се е обърнала и към Апелативна прокуратура. Тя допълни, че ще искат сигурно и повторна експертиза.

Иска се разпознаване на телата и отлагане на предаването им, докато не бъдат връчени на пострадалите постановления по исканията им и не им бъде осигурен достъп до ключовите експертизи и протоколи.

Близките настояват и за пълни описи за всички носители и доказателства като камери, телефони, симкарти, дронове, компютри и сървъри с данни кой, кога и с какъв протокол ги е иззел, къде са съхранявани, кога са изследвани. Също така се интересуват дали са поискани трафични данни за ключовите периоди и локации, както и метаданните от "Старлинк" за активация, приблизителна локация и интервали на използване на устройството. Иска се запознаване с процесуалната хронология - какви действия са извършени и какви предстоят, например огледи, разпити, експертизи и какви са определените срокове за тях.

Съкрушените роднини изискват разследващите да им отговарят с постановления, които могат да обжалват, а не чрез уведомителни писма, които не им дават никакви права на участници в производството.

При намирането на труповете в кемпера се интересуват дали е запазено местопрестъплението и открити ли са следи от други превозни средства, хора или оръжия. Изясняване на ролята на ДАНС в случая също е записано сред исканията.

Най-вероятно тези искания ще бъдат поставени и на протеста на 13 март от 17,30 часа пред Съдебната палата.

Именно през профила на Ралица Асенова бе насрочено събитието за протеста. Тя днес помоли всеки да разпространи разказите ѝ какви хора бяха загиналите на Петрохан, както и информацията за протеста. Протестът е мирен и не е политически, моля да не се използва за други цели, казва в интервюто Ралица Асенова.

Миналия петък сутринта майката на Ники - Ралица Асенова, каза, че близките искат да видят загиналите си роднини и те да бъдат освободени, за да могат да бъдат погребани. Почернените роднини анонсираха протеста. Часове по-късно от Окръжната прокуратура във Враца обявиха, че освобождават телата на Калушев, Златков и Макулев. Тогава медии съобщиха, че майката на Ники иска да се сбогува с него с будистки ритуал, а баща му бил против. Други информираха, че за Калушев се готви т.нар. небесно погребение, при което след кремация прахът му да бъде разпръснат.

"Пред погребение сме", призна пред "България днес" пастрокът на Калушев - Николай Майсторов. Той не уточни от какво естество ще е поклонението. Но се разбра, че роднините на починалите под Околчица държат връзка помежду си за общи действия.

"Постановлението на прокуратурата от петък е само за освобождаване на телата на близките. Част от близките са депозирали нова молба и към момента отказват да получат телата. Те имат отправени допълнителни искания", разкри пред вестника Елена Станева-Кирова, заместник окръжен прокурор и говорител на Окръжна прокуратура - Враца. Тя няма информация колегите й да са налагали до момента категорична забрана за кремация.

Ралица Асенова пък разказа още, че ще се опита да възстанови профила си във фейсбук или ще си направи нов, тя готви постове и за Ивайло Калушев, Ники и Алекс. Асенова увери, че протестът ще бъде мирен, търсещ справедливост, дори го определи като "красив" и не ангажиран политически.

