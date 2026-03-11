Вече над 42% от молдовците искат обединение с Румъния

Над 40 процента от молдовците подкрепят идеята за обединение с Румъния, показва ново социологическо проучване, проведено в Молдова и цитирано от румънските медии.

Диджи24 отбелязва, че това е най-високото ниво на подкрепа след изказването на президента Мая Санду, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос, съобщава БТА.

На въпрос дали са „за" или „против" обединението на Република Молдова с Румъния, 47,7 процента отговарят, че са „против", 42,3 на сто са „за", 10 процента не знаят или не отговарят.

Измерена е и степента на подкрепа за изказването на президента Мая Санду, която заяви, че ще гласува за обединение. Резултатите отново показват поляризация на мненията - 39,3 процента я подкрепят, 52,4 на сто не я подкрепят, 8,4 процента нямат мнение или не отговарят.

Проучването е оценило дали

посланието на Мая Санду е променило индивидуалните нагласи за идеята за обединение

- 38,7 процента са заявили, че не подкрепят обединението, независимо от твърдението; 30,7 на сто са заявили, че твърдението не е променило вече формираното им мнение; 17,1 на сто твърдят, че посланието ги е накарало да подкрепят повече идеята за обединение; 4,2 процента подкрепят обединението по-малко след това твърдение.

В средата на януари тази година президентът на Молдова Мая Санду заяви, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос. Тя направи коментара в интервю за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания.

Това беше първият път, когато Мая Санду изрази директно позицията си по въпроса.