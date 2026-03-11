Ще има ли стачка на градския транспорт в София в "изборния прозорец"?

Работниците от градския транспорт в София са поканили премиера, министъра на финансите и кмета на столицата да се запознаят с условията, при които се трудят, като посетят едно от работните им места - поделение "Трамкар". В сряда сутринта те ще ги очакват в поделението, за да запознаят властта с условията на труд в него.

Инициативата е на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ, която настоява за открит разговор, обсъждане на реалните проблеми и на необходимостта от отпускане на субсидия от държавния бюджет за увеличение на възнагражденията.

При липса на диалог и решения, те ще преминат към активни протестни и стачни действия.

Дотук се стигна след провален диалог между работниците и кмета на столицата Васил Терзиев, който категорично отказа да вдигне заплатите им без извършването на реформи. Още в края на февруари Терзиев предупреди, че "ще има стачка на градския транспорт в София в "изборния прозорец".

Преди седмица столичният кмет се срещна с представители на синдикатите в градския транспорт. Според кмета целта е по-добра транспортна услуга, а не по-високи заплати, както и дългосрочен поглед за реформи. Когато има десетки милиони "дупка" в икономическата рамка на транспорта, не може първата точка от разговора със синдикатите да бъде още колко пари да добавим по стария начин без реформи и без яснота откъде ще дойдат, каза кметът Терзиев.

В момента няма никаква реформа в градския транспорт, посочи кметът и допълни, че ръководствата на транспортните дружества са си същите - временни, не започват конкурсите за постоянни ръководства и не се придвижва докладът до СОС за състоянието на дружествата и плана за тяхното оздравяване.