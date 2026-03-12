Трайков е против таван на цените на горивата

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира високите цени на горивата и компенсациите, които държавата е готова да отпусне на най-нуждаещите се.

“Освен даването на пари от правителството, мисля, че сме длъжни много силно да наблюдаваме какво става по веригата. Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да”, категоричен е Трайков. В интервю за БНТ министърът каза, че действията, които всяко едно правителство може да предприеме, освен ако няма много дълбоки джобове и пари за харчене, в ситуация на променящи се, шоково вдигащи се цени на международни борсови стоки, е да предприеме мерки, които да облекчат това рязко поскъпване. Затова има работна група, която премиерът Гюров създаде.

“В нея участват министри и представители на други институции, където се разглежда в рамките на наличния финансов ресурс какво може да се направи по тази тема. Не мога да ви кажа конкретни мерки, защото такива не са взети. Но е обсъден досегашният опит на различни европейски страни, има такива, които оставят пазара да си намери балансите, има и такива, които вече направиха нещо”, каза още енергийният министър.

Трайков даде пример с държави като Хърватия, Унгария, Гърция, където вече има предприети мерки във връзка с покачващите се цени на горивата.

"Всичко това струва пари, нали е ясно? Ако слагате таван, разликата от пазарната цена и тази, която е тавана, трябва да се покрива от държавата. Дали е добра идея, ако беше толкова лесен отговорът, нямаше да са толкова горещи дискусиите. Ако сложите таван, без да осигурите икономическа жизнеспособност на всички по веригата, тогава просто ще изчезнат продуктите, нали, помним го това от комунизма”, обясни Трайков и добави, че страната ни не разполага с такъв ресурс.

Мерки срещу спекулата

Енергийният министър подчерта, че се вземат мерки срещу спекула на цените.

"Това, което аз говорих с компаниите, понеже практиката показва, виждаме го и сега от информация от колеги от други европейски страни, че в такива резки движения, когато за един ден ти скочи 30% суровината, ти си казваш - "Сега колкото и да вдигна, няма да се забележи в калабалъка" - това не трябва да се позволява. Същият беше и призивът ми към особения управител на рафинерията г-н Спецов. Едно е да се възползваш от конюнктурата и да надуеш печалбата, друго е да я държиш на жизнеспособния минимум".

Винаги има опит в мътна вода да се лови риба и затова правителството се намеси решително и веднага, подчерта Трайков.

Попитан вариант ли е да се отменят санкциите срещу Русия в тази ситуация като източник на поевтини горива, Трайков отговори, че не е сериозно този въпрос да се коментира точно сега.

“Пазарът си живееше чудесно е без отмяна на санкциите. Става дума за изваждане на 20 процента от производството, заради критична преграда в логистика. Факт е, че тези горива от Персийския залив не идваха в Европа, те са основно за Азия, сега най-много страда Азия, но по подразбиране това става глобално. Затова имаме малко въздух за дишане, но ако не действаме решително и бързо, пазарът ще се намести някъде по-високо”, каза още Трайков.