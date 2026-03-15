Ракетна атака срещу летището в Багдад рани петима

Ударени са и инсталация за опресняване на вода, затвор със заподозрени от ИД и иракска авиобаза

15.03.2026 | 21:25 ч. Обновена: 15.03.2026 | 21:25 ч. 4
Пет ракети удариха международното летище в Багдад в неделя, ранявайки петима души - четирима служители и охранители и един инженер, съобщи медийната клетка за сигурност на иракското правителство. Силите за сигурност са иззели пусковата площадка в района Ал-Радваният, югозападно от столицата, а три дрона са свалени в близост до летището.

Освен летището ракети са поразили и инсталация за опресняване на вода, а други са паднали край затвор със заподозрени от „Ислямска държава" (ИД) и иракска авиобаза до американско дипломатическо съоръжение. Министерството на правосъдието предупреди по-рано, че атаките застрашават сигурността на затвора Ал-Карх, в който се намират хиляди заподозрени от ИД, прехвърлени наскоро от Сирия.

Свързани статии

Атаката е поредната в серия от ежедневни удари на проирански групировки срещу американски съоръжения в Ирак. В събота дрон порази американското посолство в Багдад, а трима ирански бойци бяха убити при удари, приписвани на САЩ. От началото на близкоизточната война Ирак е затворил въздушното си пространство и е преустановил въздушното движение в страната.

Ирак ракетна атака летище Багдад
