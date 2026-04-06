Недина: Има риск да не получим част от парите по ПВУ заради ВиК сектора

Служебното правителство подаде искане за четвърто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на стойност 900 млн. евро.

"Има риск да не получим част от средствата заради негласуването на реформата на ВиК сектора и реформата на Българския енергиен холдинг", коментира вицепремиерът по европейските средства Мария Недина в предаването "България сутрин".

По думите ѝ за негласуването на реформата на ВиК можем да загубим до 437 млн. евро.

"На теория има какво да направи с Народното събрание (НС), но на практика тази реформа беше внесена сравнително отдавна. Това е единствената реформа, по която няма никакво движение в НС. В нея има включени няколко мерки - консолидиране на ВиК холдинга и ВиК структурите", каза Недина пред Bulgaria ON AIR.

Вицепремиерът по европейските средства подчерта, че средната загуба по ВиК мрежата от 70% е абсолютно недопустимо - затова е необходим ВиК контрол и обновяване на мрежата.

"Опасявам се, че дори и извънредно заседание на НС да бъде свикано, това е труден ангажимент. Трудно ще бъде намерено мнозинство", добави тя.

Недина обясни, че Европейската комисия (ЕК) ще каже "колкото сте свършили, толкова ще ви преведем".

"Това е принципът на ПВУ - пари срещу реформи. Ние имаме частично уверение, че по-голямата част от сумата, която е 900 млн. евро, ще бъде изплатена", уточни вицепремиерът, като добави, че дори и да загубим някаква част, ще се покрие от държавния бюджет.

На въпрос колко още плащания можем да поискаме на базата на някакви реформи, които трябва да изпълним, тя отговори, че ПВУ е разделен на пет плащания - във всяко едно от тези плащания се подготвят етапи и цели.

"Ние работим по подготвянето на пето плащане - чакаме 1,6 млрд. евро. Крайният срок за петото плащане е краят на август", посочи Недина, като подчерта, че се работи едновременно по четвърто и пето плащане.

"Една държава, за да просперира, трябва да избере отрасли, които конкретно да подпомага", каза още тя.

На въпрос до каква степен се справяме с усвояването на европейските средства, вицепремиерът по европейските средства отговори, че се справяме сравнително добре на база на другите европейски страни.

"Новите оперативни периоди ще са по-различни от досегашните. Кохезионната политика ще е на принципа на ПВУ - пари срещу реформи", обясни Недина.

По думите ѝ една от реформите, които ще бъде искана, ще е за съдебната система, защото "имаме статута на най-корумпираната държава в Европейския съюз (ЕС)".

"Колкото по-дълго време не гласуваме тези две реформи - за главния прокурор и за антикорупционната реформа - то толкова повече ще губим средства. Не само по ПВУ, но и по бъдещите оперативни програми", предупреди Недина.