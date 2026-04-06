Изверги измъчвали до смърт дъщеря си заради чат с момче

Калифорнийска двойка беше осъдена за смъртта на 16-годишно момиче, което е било подложено на жестоки мъчения, след като майка му разбрала, че си пише с момчета на нейната възраст.

В четвъртък, 2 април, 38-годишната Ориана Естела Елиас и нейният партньор, 39-годишният Винсент Гибс, получиха присъди от по 22 години до доживотен затвор за мъченията над дъщерята на Елиас през август 2021 г., довели до смъртта на момичето, съобщиха от Окръжната прокуратура на окръг Лос Анджелис в официално прессъобщение. Жертвата е идентифицирана като Пърлийн В..

Според прокуратурата на 15 август 2021 година двамата се разгневили на Пърлийн "заради това, че е изпращала неподходящи текстови съобщения на момчета тийнейджъри".

Като наказание Елиас и Гибс я накарали да прави изтощителни упражнения под жаркото слънце, след което в продължение на часове я били с дървена дъска и колан пред очите на сестрите ѝ. В крайна сметка Пърлийн рухнала и починала в импровизирана баня в семейния им дом, където нямало нито течаща вода, нито електричество.

Преди да пристигнат парамедиците, на другите момичета им било наредено да лъжат и да не казват на полицията или на екипите за спешна помощ какво се е случило, посочват още от прокуратурата на окръг Лос Анджелис.

Съдебните заседатели признаха Елиас за виновна по едно обвинение в убийство от втора степен, едно обвинение в изтезание, едно обвинение в малтретиране на дете и две обвинения за възпиране на свидетел да съобщи за престъпление. Гибс беше признат за виновен по едно обвинение в убийство от втора степен, едно обвинение в изтезание и едно обвинение в малтретиране на дете.

"Съдебните заседатели също така приеха за доказано твърдението, че Гибс е причинил тежка телесна повреда и е използвал оръжие при извършването на престъплението", отбелязват от прокуратурата.

"Тази присъда отразява едно немислимо предателство от страна на родители, които би трябвало да пазят децата си от зло. На Пърлийн беше отнета възможността да порасне и да стане човекът, който е трябвало да бъде. Няма наказание, което може да върне един отнет живот. Благодарен съм на заместник-окръжните прокурори Сузана Фрийдман и Даян Хонг за тяхната всеотдайност, съпричастност и решимост да гарантират, че жертвата получи справедливост, а обвиняемите понесоха пълна отговорност", заяви в официална позиция окръжният прокурор на окръг Лос Анджелис Нейтън Дж. Хокман, цитиран от People.