Кола и камион се удариха край село Хитово, загина жена

Катастрофата е стана на пътя Добрич - Силистра

06.04.2026 | 20:38 ч.
Снимка: БГНЕС

Тежка катастрофа е станала край село Хитово, при която е загинала една жена. Други три са ранени при инцидента, който е станал малко след 17:00 часа, съобщават от полицията.

Лек автомобил "Опел" е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в идващ тежкотоварен автомобил.

В лекия автомобил са пътували пет жени. При инцидента на място загива една от тях. Други три са транспортирани в болницата в Добрич, като една от тях в много тежко състояние. Петата жена е само с охлузни рани.

Шофьорът на товарния автомобил е без наранявания. По първоначална информация жените, пътуващи в лекия автомобил, са граждани на Израел.

