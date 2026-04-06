Кола и камион се удариха край село Хитово, загина жена

Тежка катастрофа е станала край село Хитово, при която е загинала една жена. Други три са ранени при инцидента, който е станал малко след 17:00 часа, съобщават от полицията.

Лек автомобил "Опел" е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в идващ тежкотоварен автомобил.

В лекия автомобил са пътували пет жени. При инцидента на място загива една от тях. Други три са транспортирани в болницата в Добрич, като една от тях в много тежко състояние. Петата жена е само с охлузни рани.

Шофьорът на товарния автомобил е без наранявания. По първоначална информация жените, пътуващи в лекия автомобил, са граждани на Израел.