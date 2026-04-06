Тенденции при маникюрите за Великден

Великден наближи. И освен за боядисването на яйцата, трапезата, плановете с любимите хора, много дами започват да мислят и за своята визия. От доста години е модерно да се прави маникюр, който да е в тон с празниците, които идват. Какви са тенденциите при маникюра за Великден тази година? Вижте хитовете, според британското издание на "Cosmopolitan".

Пастелни флорални нокти

Да, свързваме Великден със символите му - яйца, зайци, пиленца, но да не забравяме, че празникът често се пада в началото на пролетта и с него посрещаме свежия сезон, както е и сега. Това пък значи, че започваме да залагаме на модерни за пролетта цветове и мотиви. Именно пастелните цветове се завръщат през всяка пролет, а цветята са символ на сезона. Така че - няма да сбъркате с пастелен лак и флорални елементи по ноктите.

Великденски зайчета

Дойдохме си на думата. Просто няма как да пропуснем класиката. Зайците са изобразявани навсякъде по Великден и никога няма да излязат от мода, когато говорим за маникюр в тези празнични дни. Заложете на оригинални идеи - бели зайчета, които са изобразени заедно с оранжеви моркови. Може и да направите 3D зайци, за да изпъква маникюра.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net