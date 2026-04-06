Великден наближава, горивото скача, агнешкото и козунака - също

Цените на горивата продължават да скачат на фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток. Дизелът подгони 1,80 евро като от началото на войната в Иран е скочил с 37%.

Шофьори споделят, че за да използват колите си, им се налага да правят лишения, а подкрепата на държавата не е достатъчна.

"Караме си децата на градина, няма как, вече такъв е животът, че постоянно трябва да сме с коли. Зареждам един път в месеца и сега като е по-скъпо - допълвам само", каза Йоан Иванов пред Bulgaria ON AIR.

"60 евро за 34 литра. Миналата година за 100 лв. се пълнеше колата", посочи Кристиян.

Наред с горивата тази година ще слагаме и по-скъпа великденска трапеза. Агнешкият бут вече удари 18 евро за килограм, козунаците също са с "по-солени" цени.

Ако миналата година най-евтиният козунак е бил около 3 лв., то сега е близо 4 евро.

"Започваме с чистия, който е 4 евро, а другите, които са с плънка са по 5 евро с шоколад, с орехи, мармалад", коментира Валентина, която признава, че пазарът ѝ ще бъде наполовина от това, което е било през 2025 г.

