Багер погреба жив работник в Бургас, мъжът почина ВИДЕО

Работник почина в Бургас, след като беше затрупан жив от багер по време на строителни дейности.

Трагичният инцидент е станал около 11:45 часа на ул. "Оборище", която в момента се разкопава, пред очите на колегите на мъжа, съобщават от "Флагман".

Веднага са започнали спасителни дейности, като близо 20 души, служители на полиция, пожарна, спешна помощ, случайни минувачи и колеги на загиналия, се опитвали да го извадят от пръстта.

В крайна сметка стигат до него, а медици близо 10 минути се опитвали да го реанимират. За съжаление мъжът не е оцелял.

Работникът е на видима възраст около 30 г., със слабо телосложение.

Районът е отцепен от полиция. Всички, участвали в за съжаление неуспешната спасителна акция, са в шок.

На мястото все още няма представител на фирмата изпълнител на ремонта. Не е ясно дали обектът е бил обезопасен правилно и дали са спазени всички мерки.