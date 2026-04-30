Багер погреба жив работник в Бургас, мъжът почина ВИДЕО

20 души се опитвали да го извадят от пръстта

30.04.2026 | 12:46 ч. Обновена: 30.04.2026 | 12:46 ч.
Работник почина в Бургас, след като беше затрупан жив от багер по време на строителни дейности. 

Трагичният инцидент е станал около 11:45 часа на ул. "Оборище", която в момента се разкопава, пред очите на колегите на мъжа, съобщават от "Флагман". 

Веднага са започнали спасителни дейности, като близо 20 души, служители на полиция, пожарна, спешна помощ, случайни минувачи и колеги на загиналия, се опитвали да го извадят от пръстта. 

В крайна сметка стигат до него, а медици близо 10 минути се опитвали да го реанимират. За съжаление мъжът не е оцелял. 

Работникът е на видима възраст около 30 г., със слабо телосложение. 

Районът е отцепен от полиция. Всички, участвали в за съжаление неуспешната спасителна акция, са в шок. 

На мястото все още няма представител на фирмата изпълнител на ремонта. Не е ясно дали обектът е бил обезопасен правилно и дали са спазени всички мерки. 

