Съединените щати са основният геополитически съперник на Русия, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев по време на среща с участници в образователния маратон "Знание. Първо", предава ТАСС.

"Америка е нашият основен геополитически съперник“, каза Медведев, отбелязвайки, че двете страни винаги са имали много сложни отношения. „Както по време на съветския период, така и в постсъветския, и дори по време на периоди на опростяване и подобрение. Аз самият, както знаете, направих това в един момент. Но всичко се оказа краткотрайно“, оплака се политикът. „Но не това е проблемът. Вие и аз разбираме какво представляват Съединените американски щати: бойните глави на техните стратегически ядрени сили са насочени към нас, а нашите бойни глави са насочени към тях. Това, по някакъв начин, определя около какво се изграждат нашите отношения", добави Медведев.

Медведев каза още, че Европейският съюз (ЕС) сега се ръководи от идиоти, които разрушават това, което е било градено с десетилетия.

"Доскоро си мислехме, че поне сме наравно с Европа в разбирането си за глобалните проблеми, че споделяме, в известен смисъл, общ културен код, вкоренен в историята. Но всичко се промени. Бях принуден да говоря за това как стоят нещата сега. Просто идиоти, които разрушават постигнатото през десетилетията след трансформацията на ЕС от съюз на въглища и стомана в модерен Европейски съюз", каза още Медведев.

На въпрос кой е по-големият противник на Русия, САЩ или ЕС, обаче той отбеляза:

"Всички са добри".

По думите му, Русия произвежда пълна гама от безпилотни летателни апарати, от малки дронове до самолети с неподвижно крило.