"Новата звезда" на ГЕРБ Ванина Колева и Рашидов в спор, "летят" заплахи за съд

Задочен спор възникна между твореца и бивш депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов и жената, която той определи като "нова звезда" - Ванина Колева.

"Говоря с хората и ми се оплакват, че там има една нова звезда, която кадрува", заяви Рашидов в интервю за БНТ по адрес на Колева. А източници в ГЕРБ твърдят, че именно тя е редила листите в София. Запознатите казват, че според нея големи лица на партията, като бившият правосъден министър Георги Георгиев и Мирослав Боршош са "врагове".

Колева е набелязала и Йорданка Фандъкова, като според ПР-ката, бившия кмет на София е виновен за отношението на избирателите в столицата към партията на Бойко Борисов.

Колева казва, че е изненадана от квалификацията на Рашидов като "нова звезда", тъй като отдавна е в партията

"Аз съм експерт по връзки с обществеността в партията от 2013 г. - през този период съм работила включително в Народното събрание и в Министерството на младежта и спорта. Още повече се изненадах, че г-н Рашидов си позволява да разпространява неверни твърдения, свързани с Бойко Борисов, защото знам, че са добри приятели", казва тя в интервю пред "24 часа".

Според нея Рашидов е негативно настроен, тъй като се е опитал да получи имот в София, но не е успял.

"Веднага предположих, че вероятно е подведен, и тъй като винаги подкрепям твърденията си с факти, ще ви разкажа каква е истината. Оказва се, че г-н Рашидов се е настроил негативно срещу младите хора в ГЕРБ, защото се е опитал да получи имот в София от тогавашния областен управител Стефан Арсов, който обаче му е отказал поради липса на законова обосновка. За този отказ по някаква причина г-н Рашидов обвинява и мен, вероятно като човек, който е ангажиран предимно с развитието на по-младите кадри в партия ГЕРБ", разказа ПР-ката.

По думите й сега не е време за лични нападки, особено срещу млади хора, които са "бъдещето на партията". Тя също така отрече да е редила листите в София, както твърдят източниците от ГЕРБ.

"Решенията за водачите на листи и за местата на кандидатите за народни представители в партия ГЕРБ се взимат лично от г-н Бойко Борисов. Както и всички останали важни и стратегически решения в партията. Всички знаят това. Моето обяснение е, че определени личности с високо самочувствие, но с незадоволителни лични резултати търсят вината не в себе си, а някъде другаде", каза Колева.

Отговорът на Рашидов

На свой ред Вежди Рашидов заплаши Колева със съд и я предупреди "да внимава какво говори".

"Ако съм искал имоти, съм щял да ги имам. За тези думи на Ванина мога да я дам под съд", коментира той пред "Епицентър".

Попитан за съмненията на ПР-ката, че има неуважително отношение към жените, бившият депутат заяви:

"Аз питая уважение към умните и красивите жени, но не и към леките. Щом това е пиарът на ГЕРБ, това обяснява резултатите на ГЕРБ".