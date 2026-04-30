Избраният за депутат Любен Дилов - син е получил инсулт в Италия

Народният представител от ГЕРБ-СДС Любен Дилов - син не се регистрира в пленарна зала тази сутрин и не положи клетва по време на първото заседание на 52-рото Народно събрание.

Причината е, че депутатът е получил инстулт и е настанен в болница в Италия, съобщава "Труд". Според източници на медията състоянието му е повече от тревожно.

За предсрочните парламентарни избори Любен Дилов-син беше втори в листата на ГЕРБ-СДС за 2-ри МИР - Бургас.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов. Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Печатни медии”. От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания “Ку-ку”, “Каналето”, “Хъшове”, “Шоуто на Слави”. След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България. Той е създател и първи говорител на движение “Гергьовден”, а през 2003 г. става и негов председател. Народен представител в 40-ото НС от листата на ОДС и в 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51-вото НС от листата на ГЕРБ-СДС. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.