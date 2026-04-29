Сенатът блокира опит срещу военни действия на Тръмп в Куба

Доминираният от републиканците Сенат на САЩ снощи блокира резолюция, внесена от демократите, която би попречила на президента Доналд Тръмп да предприеме военни действия срещу Куба без одобрение от Конгреса, предаде Ройтерс.

Сенатът гласува с 51 срещу 47 гласа, почти изцяло по партийна линия, за процедурна мярка, която блокира резолюцията за военните правомощия на президента, след като членовете на партията на Тръмп заявиха, че няма активни враждебни действия на САЩ срещу Куба.

Сенаторът републиканец от Флорида Рик Скот, който внесе процедурната мярка за спиране на резолюцията, заяви, че гласуване относно военни правомощия не би било уместно, тъй като Тръмп не е разположил войски.

Сенаторът демократ от Вирджиния Тим Кейн, един от основните вносители на резолюцията за военните правомощия, заяви, че усилията на САЩ да спрат доставките на гориво към управлявания от комунисти остров представляват военни действия.

"Ако някой причиняваше на Съединените щати това, което ние причиняваме на Куба, ние определено бихме го сметнали за акт на война", каза Кейн в изказване преди гласуването.

Под ръководството на Тръмп американските сили започнаха да нанасят удари по кораби край брега на Венецуела и нахлуха в Каракас, за да арестуват президента Николас Мадуро, а заедно с Израел водят война срещу Иран от 28 февруари, като всичко това се случва без разрешение от Конгреса, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп неотдавна заяви, че "Куба е следващата". Той не уточни какво планира да направи с островната държава, но често е казвал, че според него правителството ѝ е на ръба на колапса.

Демократите многократно се провалиха както в Сената, така и в Камарата на представителите в опитите си да принудят Тръмп да получи разрешение от Конгреса за военни операции.

Съпартийците на Тръмп от Републиканската партия, които разполагат с крехко мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите, почти единодушно отхвърлиха подобни резолюции, като обвиниха демократите, че използват закона за военните правомощия, за да се опитат да отслабят Тръмп.

Въпреки че според конституцията на САЩ Конгресът, а не президентът, има право да обявява война, това ограничение не се отнася за краткосрочни операции или на мерки за противодействие на непосредствена заплаха.

Белият дом твърди, че действията на Тръмп са в рамките на правомощията и задълженията му като главнокомандващ.