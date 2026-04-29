Руски генерал скочи на Путин: Или Русия ще бъде силна, или изобщо няма да я има

Бившият началник на Генералния щаб на руската армия Юрий Балуевски отправи остри критики към Владимир Путин заради неуспехите във войната срещу Украйна. Той предупреди, че слабостта на руския президент поставя под въпрос бъдещето на страната.

Генералът от резерва, заемал и поста заместник-министър на отбраната, заяви, че е време Путин "да започне да се бие наистина".

В реч пред Обществената палата на Русия (консултативен орган за взаимодействие на гражданите и обществените асоциации с властите бел.) Балуевски припомни, че Русия първа е разработила хиперзвукови оръжия.

"И какво направихме? Хвалихме се наляво и надясно: "Имаме оръжие, каквото никой няма и скоро няма да има", каза той, отправяйки саркастична забележка към Путин: "Но това не направи страната ни ни най-малко по-сигурна."

Безнаказани атаки и "червени линии"

79-годишният Балуевски, който оглавяваше Генералния щаб от 2004 до 2008 г., обвини Путин, че не е отговорил на конкретни украински атаки, като удара с дрон по Кремъл през 2023 г. или по руските самолети за ранно предупреждение и контрол.

"Говорихме за "червени линии", но колко още такива линии могат да бъдат пресечени? Не знам как сте се почувствали вие, когато украински дрон се приземи на купола на сградата, в която работи върховният главнокомандващ", заяви той. "Да не говорим за атаките с дронове по нашите самолети за ранно предупреждение. Когато тези дронове поразяваха нашите обекти, аз постоянно чаках и се питах... е, кога ще отговорим?"

Предупреждение за оцеляването на Русия

Тази рядка публична критика от страна на високопоставен военен ветеран идва в момент, когато руските военни усилия показват признаци на забавяне. В същото време украинските сили успяват да спрат настъплението на фронта и нанасят все по-чести и мощни удари дълбоко в руска територия. Путин и преди се е сблъсквал с критики от провоенни блогъри и влиятелни фигури.

В обръщението си Балуевски постави въпроса:

"Кога ще започнем да се бием сериозно? Или Русия ще бъде силна, или изобщо няма да я има."

Той също така предупреди за намеренията на Запада.

"Нашите "партньори" от Запада директно ни казват: може да оцелеете през 2027 г., но през 2028 г. със сигурност ще ви довършим."

Балуевски, който и преди е бил известен със застъпничеството си за превантивни ядрени удари в случай на екзистенциална заплаха за Русия, завърши речта си със серия от реторични въпроси относно бъдещата стратегия.

"Какво да правим? Какво да правим в тази ситуация? Да продължим Специалната военна операция още няколко години като война на изтощение?", попита той. "И кого точно смятаме да изтощим? Цяла Европа? Цялата НАТО, заедно с Япония и всички, които са се присъединили към тях? А какво ще стане със самите нас?"