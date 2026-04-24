BGONAIR Live Новини Днес | 24

Известен спортист с над 1 млн. евро в сакове е задържан в Гърция

Джудистът е събрал парите от различни бизнесмени в област Атика и ги носи на човек на полуостров Пелопонес

24.04.2026 | 09:24 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Гръцката полиция е задържала известен спортист с над един милион евро, разпределени в пътни сакове, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема".

Парите са намерени в багажника на кола, спряна за проверка на магистралата Атина-Коринт на 22 април вечерта. Според информацията в багажника на превозното средство в сакове са открити 1 150 000 евро.

Спортистът, който тренира джудо, е бил арестуван и след това освободен. Проверява се произходът на парите. Мъжът е обяснил, че е събрал парите от различни бизнесмени в област Атика и ги носи на човек, пребиваващ на полуостров Пелопонес.

Полицията разследва дали парите са от незаконна дейност, дали става дума за пране на пари или укриване на данъци.

Името на спортиста не се съобщава.
(БТА)

