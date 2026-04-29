Служебният кабинет закрива "Магазин за хората", била верига за източване

Разпоредих започване на процедура по закриване на дружеството "Магазин за хората". Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на брифинг в Министерски съвет. По-рано стана ясно, че Съветът на директорите на "Магазин за хората" ЕАД е подал заявления за напускане.

Служебният премиер Андрей Гюров сравни държавните магазини с "политическо алиби" и верига за източване на публичен ресурс и съобщи, че земеделският министър му е докладвал за скандални загуби.

Според Христанов, целта е намаляване на загубите за гражданите.

"Трагично позорен е актът по създаването на "Магазин на хората" свързан с фигура, санкционирана по "Магнитски". Това е петно за Министерството на земеделието. Въпреки всичко дадохме шанс на дружеството, но резултатите са трагични. През първите три месеца заложените приходи са 1,48 милиона лева, реалното изпълнение е по-малко от 1/3 - 420 000 лева. Единственото, което изглежда устойчиво в цялата инициатива, са заплатите. Няколко души са получили 170 000 лева заплати за тримесечието. На 6 април поисках доклад за дейността, тогава беше отчетено 100% изпълнение на нормативите", посочи министърът.

Христанов уточни, че по план за 2026 година "Магазин на хората" трябва да отчете 37 млн. лева оборот, а за 2027 г. - 103 милиона.

"След задълбочен анализ на всички финансови показатели, стигнахме до извода, че целият бизнес план е направен, за да бъдат оправдани 10 милиона лева, пари от данъците, за да влязат в дружеството. Не е работа на държавата да осъществява търговска дейност, нито да се меси в икономиката", коментира министърът.

По думите му срещу него е подета "изпреварваща кампания по черен пиар".

Христанов обърна внимание и на факта, че в устава на дружеството е било заложено увеличението на капитала да става чрез привличане на външен инвеститор. Според него е необяснимо защо държавата, която разполага с бюджетен ресурс, би търсила външен инвеститор за проект, определян като държавен и социален.

Министърът аргументира решението за закриване и с принципната позиция, че държавата не трябва да се занимава с търговска дейност. „Не е работа на държавата да осъществява търговска дейност и да продава галоши, ботуши, боб и русенско варено“, каза той. По думите му в България е гарантирана свободната стопанска инициатива и колкото по-малко държавата се намесва със собствени стопански проекти, толкова по-голяма е свободата за частния сектор. Христанов подчерта, че устойчиво ниски цени не се постигат чрез държавни магазини, а чрез конкурентна среда.

Според него социалната функция на държавата трябва да се реализира чрез социални програми, администрирани основно от Министерството на труда и социалната политика, а не чрез търговски дружества. Той посочи още, че държавата следва да участва в стопански предприятия основно в сектори с монополно значение или свързани с националната сигурност, като напоителните системи и държавните горски предприятия.

Христанов съобщи още, че ще бъде проверено защо изпълнителният директор на дружеството е подал едномесечно предизвестие за напускане още сутринта – преди официалното обявяване на решението за закриване.

„Изключително озадачаващо е, че още в 8:17 ч. изпълнителният директор депозира оставката си, при положение че това решение беше дискутирано в изключително затворен кръг“, каза той. По думите му вече е започнала и „кална кампания“ срещу него, която по думите му е свързана с прекратяването на управлението на дружеството. „Ние отстояваме интересите на България с главно "Б", а не на държавата с малко "д", заяви министърът.