IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Коя е Ванина Колева, близката до Борисов кадровичка в ГЕРБ?

Тя казвала: “Тези ще бъдат депутати само през трупа ми”

27.04.2026 | 07:20 ч. Обновена: 27.04.2026 | 08:24 ч.
Снимка: Фейсбук

"Говоря с хората и ми се оплакват, че там (в София - б.р.) има една нова звезда, която кадрува наляво-надясно, недоволстват. По мое време това не можеше да се случи." Това заяви Вежди Рашидов и повдигна леко завесата към драмата на ГЕРБ на изборите в София. 

И потекоха болезнените въпроси - защо знакови лица не са попаднали в депутатските листи, а други - също знакови, напускат партията?

В трите столични района през октомври 2024 г. партията на Борисов печели 110 101 гласа, а сега - 81 900, т.е. са загубени 30 хил. гласа, или 35,6%. В страната резултатът спада с по-малко - 33%. 

"По мое време това не можеше да се случи. Някаква девойка, която кадрува.

В ГЕРБ почти не останаха стари гербери. ГЕРБ е една кауза и една идея, заради която тръгнахме да правим нещо. И направихме много", продължи да затяга менгемето Вежди Рашидов.

За кого става дума? Допреди дни нейното име само се нашепваше. Тя няма партиен пост, не управлява структурите в София, пише "24 часа".

Тя се казва Ванина Колева и отдавна е изтласкала също толкова неизвестната за външния свят областна координаторка на София Даниела Райчева във вземането на кадрови решения. И не само.

За Колева не се знае много. Появява се за първи път в спортното министерство при министър Красен Кралев във втория мандат на ГЕРБ като шеф на отдел "Връзки с обществеността" и остава до края. Като лека-полека започва да изпълнява и партийни функции, отново като връзки с обществеността, но в сянка - не общува директно с журналисти, но опитва да определя посоката.

През 2021 г. пък сред фирмите, обслужващи кампанията на ГЕРБ, се появи името на новата компания “Лонгрийч”. Според публикации на “Капитал” тя е свързана с Ванина Колева, въпреки че номиналният собственик е журналист от “Евронюз”.

Фирмата поема кампанията на ГЕРБ в социалните мрежи, като изкупува добили популярност 

меме страници като “Мишел от съпротивата”, “Хер Флик” и с тях се атакуват противници.

Сред "вражеския лагер" Ванина Колева май е поставила и иначе успешни министри на ГЕРБ като правосъдния Георги Георгиев, на туризма Мирослав Боршош, както и човека, дал старт в политическата ѝ кариера - бившия спортен министър Красен Кралев. И не само тях. Симпатичната девойка дори виждала бившия кмет на София Йорданка Фандъкова като причина за отношението на избирателите към партията на Бойко Борисов, твърди "24 часа".

Колко трябва да е силна една фигура в ГЕРБ, за да обяви, че “тези ще бъдат депутати само през трупа ми” ? Е, очевидно за Фандъкова не й се е получило, при Георги Георгиев е бил излишен, защото той се оттегли от политиката и се върна при правото.
Боршош пък бе пратен в рисков регион - Варна, на трето място в листата и не успя да се класира за депутат. Сега със сигурност ще се върне към реализация на своята идея за “Бранд България”.

Кралев пък не се появи в нито една листа,

а каквито слухове се носят - никой дори не е съобщил на бившия спортен министър, че политическата му кариера спира и той може спокойно да се отдаде на своята страст рисуването и на новородената си дъщеря Мария.

Партийните интриги свързват тази млада дама с особено мнение за по-възрастните от нея дами в ръководството на ГЕРБ. Казват, че била убедена, че Бойко Борисов е загубил изборите, защото до него липсват младите лица. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ванина герб кадровичка рашидов депутати
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem