Захарова с нападка към България: Мислите ли, като помагате на Украйна?

"След атаката с украински безпилотни летателни апарати срещу Туапсе черноморските държави от НАТО трябва да се замислят, че подкрепят терористи. Това е екологичен удар по Черно море. Някой в България и Турция мисли ли за това?"

Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

През нощта на 28 април украинска атака с дронове предизвика голям пожар в рафинерията в Туапсе. Жителите на най-близките до огъня улици са били евакуирани. В целия Туапсински общински окръг беше въведено извънредно положение на регионално равнище.

Захарова каза, че държавите от НАТО, разположени по бреговете на Черно море, трябва колективно да споделят отговорността за решенията на алианса да снабдява Украйна с оръжие.

"С политическите си актове на подкрепа, финансирането, преките доставки на оръжие и всякаква информационна помощ те съдействат за удар по морето, което мие бреговете на техните държави. Това е екологичен удар по Черно море. Някой в България и Турция мисли ли за това? Някой задава ли въпроси за какво, взимайки пари от своите данъкоплатци, те ги превеждат там, към Банкова (улица в Киев, известда като административен център на властта в Украйна - бел.ред.)? Явно не мислят, но би трябвало", подчерта Захарова. "Както каза руският президент Владимир Путин, ударът на ВСУ по Туапсе може да доведе до сериозни екологични последици. Това още веднъж показва терористичната същност на киевския режим и пълното игнориране на този факт от международните екологични организации."

Ново дрънкане на ядрено оръжие

Володимир Зеленски умишлено провокира глобален конфликт с публичните си искания за ядрени оръжия за Украйна, каза още Захарова по време на седмичения брифинг.

''В интервю за френския вестник Le Monde на 26 март Зеленски заяви, че на Украйна трябва да се даде както членство в НАТО, така и ядрени оръжия като гаранции за сигурност. Той по същество продължава да провокира ядрен конфликт с подобни изявления. Нещо повече, Западна Европа рискува да стане първата жертва на този ядрен изнудване'', заяви Захарова.

Според нея украинският президент ''очевидно не иска мир'', добавяйки, че ''киевският режим използва въпроса за ядрените оръжия като изнудване с подкрепата на западните си партньори''.

Захарова отправи и предупреждение към европейските държави относно подкрепата им за Украйна.

"Европейците трябва да разберат, че ако не го спрат, тяхното протеже, на което всеки ден отпускат милиони евро, и той не спре тази лудост, вероятно няма да могат да избегнат последствията", предупреди Захарова, цитирана от ТАСС.